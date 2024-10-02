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▲賈永婕留言說101有開，後來又改口說放颱風假。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

颱風山陀兒侵台，全台今（2）日停班課，許多百貨公司都正常營業，剛接任101董事長的賈永婕，也被問到，「請問101有營業嗎？」她先是回答，「快來！」接著馬上改口說為了員工安全並且尊重勞動權，跟著政府宣布放颱風假。賈永婕9月上任101董座，即便工作繁忙，仍時常在臉書與粉絲互動，有人在昨晚宣布放颱風假時，留言問她，「請問明天101有營業嗎？」她先是回答，「快來！」接著又留言表示，「不好意思，我們後來開會決定今天跟著政府的規定放颱風假，也是為了員工的安全，並且尊重勞動權！」但仍有網友留言酸她，「原來以前做善事是為了當官，令人失望。」賈永婕也親自回應，「不是當官是認真努力的工作。」50歲女星賈永婕上任101董座以來風波不斷，不但收到死亡威脅，甚至被詐騙集團盜用身分在臉書成立「賈董投資社團」，讓她名譽掃地，不堪其擾報警。賈永婕上個月出席記者會時，身邊被保鑣、工作人員圍繞。提到收死亡威脅這件事，她也表示，「在網路上很多民眾覺得發言很自由，但切勿以身試法，會構成犯罪行為。」賈永婕目前也已經適應董事長的工作，每天能睡6小時，她認為每天都有不同事物要挑戰，「但人生有經驗了，會知道要怎麼處理。」