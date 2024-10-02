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▲今（2）日下午，一共有超過1.2萬人同時上線觀看「台灣地震監視」，一起追蹤山陀兒颱風動向。（圖／翻攝台灣地震監視）

▲Windy是由捷克人伊沃所開發，將各國氣象預告模式彙整在其中（圖／翻攝Windy）

▲如果想要獲得最官方且詳細的資訊，到氣象署官網查看準沒錯。（圖／中央氣象署）

▲iPhone內建「天氣」App，可以一次掌握12小時颱風動態。（圖／記者周淑萍攝）

山陀兒颱風（Krathon）即將侵襲台灣，但是它多變又詭譎的路徑與動態，也讓人難以捉摸。對此，《NOWnews今日新聞》也整理出追蹤「山陀兒」颱風最新動態最好用的「4大平台」，讓民眾可以知道風雨來臨的時刻，做好防災的心理準備。由「地牛Wake Up!」開發團隊製作的YouTube頻道」，平時24小時不間斷地持續直播，持續追蹤台灣各地是否發生地震之外，在有颱風來臨時，也會開設「颱風監視」YouTube直播。在這個直播中，民眾可以最簡單且最直觀的看到颱風的最新動態、各地雨量累積圖以及各地風雨直播鏡頭，直播團隊也會不斷切換颱風的各項訊息，可以說是資訊充分的視覺懶人包，此外，一旁還有聊天室，能夠與其他觀眾聊聊天，關注颱風動態完全不無聊，今（2）日下午，一共有超過1.2萬人同時上線觀看，一起追蹤山陀兒颱風動向。如果是沒有時間待在電腦前長期觀看直播的人，其實也有其他方式能夠快速追蹤颱風動態，也有其他選擇，例如在全球範圍都有相當多使用者的APP「Windy」，更是許多登山客、釣客的最佳夥伴。Windy是由捷克人伊沃所開發，將美國大氣管理局全球預報系統、歐洲中期天氣預報中心、瑞士國家生態系監控等最具知名度的系統模型通通彙整在其中，用戶可以簡單查詢切換不同系統的預測模式，操作自由度相當高，除了颱風時適用之外，平時也相當好用。除了颱風的各國路徑之外，平時Windy還會顯示出細節資訊，想要更深一步研究颱風動向的觀眾，也很適合打開來來使用。如果想要獲得最官方且詳細的資訊，到中央氣象署官網查看準沒錯，氣象署不但會詳細列出颱風的中心位置、風速、移動速度等資訊，還有未來路徑潛勢預報可以觀賞，各家媒體的資訊來源也都源自於此，但是因為資訊沒有經過白話整理，因此如果沒有一定氣象知識基礎者，可能會有些看不懂。如果你很懂氣象，又想要最快獲得颱風最新動態，直接跑到氣象署查看準沒錯。除了上述軟體、網站以外，還有一項蘋果iPhone限定的颱風動態獲取管道，它就是iPhone 內建的「天氣」App，完全不須額外下載軟體、開啟網站，只要點開天氣APP，蘋果就會呈現未來 10 天內每小時的預測天氣狀況。在颱風來臨時，天氣APP也會製作動畫風場圖視覺化來觀察未來的風向，包含方向和風速，運用圖資讓民眾能夠一目了然颱風動態。開啟「天氣」App>進入地圖模式，點擊左下角的地圖圖示（三折頁圖示）>在地圖界面中點擊右上角的堆疊圖示，從選單中選擇風，設定完成便能預覽未來12小時內的颱風路徑、降水狀況及風場強度。設定中也可開啟「天氣」App的通知，這樣在有颱風或極端天氣時手機就會自動發送警告通知。