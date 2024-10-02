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▲《太陽王與人魚：新帝國》進入凡爾賽宮實地拍攝，最享盛名的「鏡廳」也是場景之一。（圖／網銀國際提供）

▲范冰冰拍《太陽王與人魚：新帝國》，臉上都要打上特殊的黑點，方便特效後製人員幫她製作人魚的外表。（圖／摘自IMDb）

▲凱亞絲柯黛蘭莉歐在《太陽王與人魚：新帝國》扮演路易十四的私生女，戲外則和飾演軍官的班傑明沃克擦出愛的火花，結婚生子。（圖／摘自IMDb）

歐美影片邀請華人大牌助陣，觀眾已經看過許多，但由經典007—皮爾斯布洛斯南、奧斯卡影帝威廉赫特、《移動迷宮》系列凱亞絲柯黛蘭莉歐與范冰冰聯合主演的《太陽王與人魚：新帝國》，卻有絢麗的場面與奇幻的情節，每個人扮演的角色也令人耳目一新，除了皮爾斯扮演霸氣的「太陽王」路易十四外，范冰冰化身為美人魚，具有神祕的力量，她也經過特效製作，展現觀眾前所未見的一面。《太陽王與人魚：新帝國》將於本月9日（週三）起全台上映，皮爾斯布洛斯南雖然在龐德系列影片中的敏捷身手和帥氣外表受到觀眾歡迎，此片中改扮尊貴、霸氣的法國國王，同樣極具說服力。且劇組還實地前往路易十四耗費心血建造的凡爾賽宮拍攝，以金碧輝煌著稱的「鏡廳」，就成為片中場景。導演本來還對通過拍攝申請不太抱期望，以為劇組會被當成「瘋狂的美國人」，哪知道有關單位讀完劇本後，不僅通過申請，還帶劇組進到一些不開放給觀光客的內部空間，相當的幫忙。片中扮演皮爾斯私生女的凱亞，和范冰冰有不少對手戲，由於情節設定，范冰冰扮演的人魚大多數時間被囚禁在宮內，無法鑽出水面，常常是在水裡和站在岸上的凱亞演對手戲，凱亞也有一些些的水中場面，對她們的泳技都是考驗。范冰冰在華人影片中多半以美豔的造型出現，拍攝《太陽王與人魚：新帝國》時，需要在臉部各個地方打上黑點，方便特效後製人員將她轉製成美人魚的模樣，也使這部片子裡的她，與其他作品裡都不一樣。凱亞扮演的國王私生女，對於人魚十分同情，也和看管人魚的軍官產生感情。戲外扮演軍官的班傑明沃克，與凱亞也擦出愛的火花，兩人後來結為夫妻也生了孩子，這部片變成他們的定情之作，意義非凡。情節富想像力、演員陣容堅強，也有特效場面的《太陽王與人魚：新帝國》，應會是觀眾在「光輝的十月」蠻不錯的娛樂。