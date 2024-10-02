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2024美國總統大選副總統辯論，於台北時間2日早上9點開始，這場由哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）主辦的辯論，民主黨副總統候選人華茲（Tim Walz）對戰共和黨副總統候選人范斯（JD Vance），期間范斯被問到川普如果選舉落敗，是否會像2020年那樣再次對選舉結果提出異議，對此他則避談了國會山莊暴亂，改口稱應該「和平討論」2020年選舉中的問題。這場副總統辯論當中，民主黨副總統候選人華茲和共和黨候選人范斯針對2020年大選結果和2021年1月6日國會山莊暴亂事件展開激烈交鋒，根據美國國家廣播公司新聞網（NBC News）的報導，范斯拒絕承認前總統川普輸掉2020年大選，同時還試圖淡化那場造成140多名執法人員受傷的國會暴亂事件的嚴重性。至於被問及倘若選舉結果不如其意，也就是川普如果敗選了，是否會挑戰2024年的選舉結果時，范斯則在言詞中避免正面回應這種行為是否會重演，對手華茲期間一度明確要求范斯表態，直接問道「川普在2020年輸掉了大選嗎？」，范斯則回答：「提姆，我專注於未來」，並迅速將話題轉向社群媒體的審查制度問題，試圖避開具體的選舉爭議。范斯表示，「川普總統當時說的是2020年出現了問題，而我本人的信念是，我們應在公共場合和平地對這些問題進行討論、辯論。這就是我說的一切，也是川普所說的一切。各位還記得嗎？他曾在1月6日呼籲示威者和平抗議，之後1月20日發生了什麼？拜登順利地成為了總統，而川普也離開了白宮。」華茲反駁稱，美國需要對1月6日發生的事情保持誠實，不應該讓這起攻擊事件成為「修正主義歷史」的一部分，他還強調，這次選舉對美國選民來說已經提供了非常明確的選擇，那就是「究竟誰會尊重民主，誰會支持川普」。不過范斯也回擊，民主面臨的最大威脅並非選舉結果爭議，而是審查制度。他批評民主黨總統候選人賀錦麗與其他民主黨人是更傾向於審查提供錯誤資訊的人，而不是參與公開辯論，「這對美國的民主體制構成了更大的威脅」。而在最後，范斯也語氣軟化表示在辯論結束後，無論結果如何，他都會和民主黨副總統候選人華茲握手言和，「如果華茲當選副總統，我也會提供幫助，以促進國家利益。」