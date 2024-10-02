謝淑薇陷低潮！台灣「網球一姊」謝淑薇，今（2）日搭檔26歲的澳洲好手Kimberly Birrell，參加首屆WTA125等級的香港女網賽，雖然女雙共只有8組參賽者，但謝淑薇／Kimberly Birrell首輪就以5：7、2：6敗給羅馬尼亞的Monica Niculescu ／Elena-Gabriela Ruse組合，無緣闖入4強。而這也是謝淑薇自巴黎奧運後，連續4站比賽都在女雙的首場比賽吞敗，陷入暫時的低潮期。
奧運止步8強後 連4戰都吞敗
謝淑薇在上半年的表現優異，延續2023年在法網、溫網先後奪下女雙的氣勢，在澳網一舉奪下女雙、混雙冠軍，寫下驚人紀錄，並且在溫網再度合拍波蘭好手Jan Zielinski ，拿下混雙冠軍。
不過就在巴黎奧運止步8強後，謝淑薇共出戰4站賽事，先後參加辛辛那提、美國公開賽以及中國網球公開賽，撇除辛辛那提賽首輪輪空外，前3站都在首場比賽就吞敗，最終止步首輪。
本週改為參加賽事等級較低的香港女網賽，在第一盤和羅馬尼亞組合鏖戰許久後，仍不幸以5：7落敗，進入第二盤，不僅無法有效破發，甚至遭到對手連連破發成功，最終以2：6丟掉第二盤，以直落二敗給對手，這已是謝淑薇近兩個月以來，連續吞下的第4敗。
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謝淑薇在上半年的表現優異，延續2023年在法網、溫網先後奪下女雙的氣勢，在澳網一舉奪下女雙、混雙冠軍，寫下驚人紀錄，並且在溫網再度合拍波蘭好手Jan Zielinski ，拿下混雙冠軍。
不過就在巴黎奧運止步8強後，謝淑薇共出戰4站賽事，先後參加辛辛那提、美國公開賽以及中國網球公開賽，撇除辛辛那提賽首輪輪空外，前3站都在首場比賽就吞敗，最終止步首輪。
本週改為參加賽事等級較低的香港女網賽，在第一盤和羅馬尼亞組合鏖戰許久後，仍不幸以5：7落敗，進入第二盤，不僅無法有效破發，甚至遭到對手連連破發成功，最終以2：6丟掉第二盤，以直落二敗給對手，這已是謝淑薇近兩個月以來，連續吞下的第4敗。