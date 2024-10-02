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▲2024年中國網球公開賽女雙首輪，我國名將謝淑薇這一站和中國女將王欣瑜配合，但是首輪籤運不佳，遇到賽會頭號種子Gabriela Dabrowski／Erin Routliffe最終以直落二落敗，無緣晉級女雙16強。（圖／美聯社／達志影像）

謝淑薇陷低潮！台灣「網球一姊」謝淑薇，今（2）日搭檔26歲的澳洲好手Kimberly Birrell，參加首屆WTA125等級的香港女網賽，雖然女雙共只有8組參賽者，但謝淑薇在上半年的表現優異，延續2023年在法網、溫網先後奪下女雙的氣勢，在澳網一舉奪下女雙、混雙冠軍，寫下驚人紀錄，並且在溫網再度合拍波蘭好手Jan Zielinski ，拿下混雙冠軍。本週改為參加賽事等級較低的香港女網賽，在第一盤和羅馬尼亞組合鏖戰許久後，仍不幸以5：7落敗，進入第二盤，不僅無法有效破發，甚至遭到對手連連破發成功，最終以2：6丟掉第二盤，以直落二敗給對手，