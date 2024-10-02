謝淑薇陷低潮！台灣「網球一姊」謝淑薇，今（2）日搭檔26歲的澳洲好手Kimberly Birrell，參加首屆WTA125等級的香港女網賽，雖然女雙共只有8組參賽者，但謝淑薇／Kimberly Birrell首輪就以5：7、2：6敗給羅馬尼亞的Monica Niculescu ／Elena-Gabriela Ruse組合，無緣闖入4強。而這也是謝淑薇自巴黎奧運後，連續4站比賽都在女雙的首場比賽吞敗，陷入暫時的低潮期。

我是廣告 請繼續往下閱讀
奧運止步8強後　連4戰都吞敗

謝淑薇在上半年的表現優異，延續2023年在法網、溫網先後奪下女雙的氣勢，在澳網一舉奪下女雙、混雙冠軍，寫下驚人紀錄，並且在溫網再度合拍波蘭好手Jan Zielinski ，拿下混雙冠軍。

不過就在巴黎奧運止步8強後，謝淑薇共出戰4站賽事，先後參加辛辛那提、美國公開賽以及中國網球公開賽，撇除辛辛那提賽首輪輪空外，前3站都在首場比賽就吞敗，最終止步首輪

本週改為參加賽事等級較低的香港女網賽，在第一盤和羅馬尼亞組合鏖戰許久後，仍不幸以5：7落敗，進入第二盤，不僅無法有效破發，甚至遭到對手連連破發成功，最終以2：6丟掉第二盤，以直落二敗給對手，這已是謝淑薇近兩個月以來，連續吞下的第4敗。

▲2024年中國網球公開賽女雙首輪，我國名將謝淑薇這一站和中國大陸女將王欣瑜配合，但是首輪籤運不佳，遇到賽會頭號種子Gabriela Dabrowski／Erin Routliffe最終以直落二落敗，無緣晉級女雙16強。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024年中國網球公開賽女雙首輪，我國名將謝淑薇這一站和中國女將王欣瑜配合，但是首輪籤運不佳，遇到賽會頭號種子Gabriela Dabrowski／Erin Routliffe最終以直落二落敗，無緣晉級女雙16強。（圖／美聯社／達志影像）

中國網球公開賽／謝淑薇、王欣瑜不敵頭號種子　女雙首輪0：2出局

謝淑薇／Mertens好消息！取得年終總決賽門票　有望爭奪4.9億獎金

美網／謝淑薇好棒！攜手波蘭Zielinski勇闖8強　目標第10座大滿貫

美網／謝淑薇今混雙8強陷入苦戰！台波聯軍終場遭直落二無緣闖4強

關鍵字