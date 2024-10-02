伊朗週二晚間對以色列發動大規模飛彈襲擊，共發射出將近200枚飛彈，以色列官方並未公布具體傷亡數字，然而，一名 37 歲巴勒斯坦男子被火箭彈掉落殘骸砸中當場身亡，畫面在社群平台流傳。

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根據法新社報導，耶利哥省長哈馬耶爾（Hussein Hamayel）表示，一枚火箭碎片從天而降，擊中了耶利哥的一名巴勒斯坦工人，導致他死亡。

以色列時報引述巴勒斯坦媒體消息稱，這名男子是來自加薩走廊賈巴利亞的勞工薩阿薩利（Sameh al-Asali）在耶利哥附近的約旦河西岸村莊努艾瑪（Nu'eima）遭到襲擊。還有4名巴勒斯坦人被飛彈的彈片炸傷。

這段火箭彈殘骸掉落砸死人的畫面在社群平台X上不斷流傳，只見男子一人在空曠處，突然就被掉落的殘骸砸中，報導也提到引述一張身份證照片指出，這名男子應是尋求庇護的數千名擁有以色列工作許可證的加薩勞工之一。


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