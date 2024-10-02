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全球股市因中東局勢迅速升溫引發波動，在伊朗發射約200枚彈道飛彈打擊以色列的消息下，除了台股因颱風山陀兒來襲，股匯市休市一天外，其餘亞洲股市各有發展，其中，港股周三持續大漲，尤其地產股漲勢兇猛，日本與韓國股市則出現下跌。港股部分，在中國政府宣布多項刺激股市與房地產市場的政策，包含廣州取消限購等重大舉措，提振了市場信心，助推港股大漲，香港恒生指數大幅上揚，並使恒生指數重新超越台灣加權指數，成為市場熱門話題。港股開盤以21,289點，上漲156點，隨後持續上漲，一度突破22000點，創下52週新高，其中地產股部分漲勢強勁，多股單日股價翻倍。截至收盤，融信中國漲397%、中梁控股漲202%、雅居樂集團漲160%、世茂集團漲153%。恒生指數終場上漲6.2%，恒生科技指數漲8.53%日股部分，受中東局勢影響日股表現疲軟。日經指數開盤即走低，盤中一度跌破38,000點，最低來到37,651.07點，終場下挫843.21點或2.18%，收報37,808.76點。東證股價指數也收跌38.82點或1.44%，報2,651.96點。韓國股市部分，同樣受到地緣政治緊張局勢影響，雖然開盤不久一度接近翻紅，但最終仍收黑。韓國綜合股價指數終場下跌1.22%或31.58點，收報2,561.69點。