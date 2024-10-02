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南韓人氣女團NewJeans被母公司HYBE霸凌疑雲延燒，成員Hanni（哈尼）日前開直播透露，曾經被其他團體的經紀人當眾指示「無視Hanni」，近日有粉絲向勞動部舉報此事，勞動委員會表示，在了解相關資訊後，不排除進一步展開調查。據韓媒報導，南韓國會環境勞動委員會本月將舉行國政監察，研討職場霸凌議題，已經確定會調查NewJeans遭所屬ADOR的母公司HYBE排擠真相，委員會要求19歲成員Hanni於10月25日以關係人身分出席陳述，而HYBE首席人事官金柱英則被列為證人。報導指出，監察會召開當天，會以「偶像被霸凌、職場霸凌」為探討NewJeans事件，並向當事人Hanni提問，接著詢問HYBE的回應，以及如何處置相關問題，此外，韓媒表示，成功促成政府部門介入該爭議的背後推動者，為NewJeans的粉絲後援會。