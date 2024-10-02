我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《黑白大廚》是由韓國100名廚師展開烹飪階級戰爭，被網友譽為「2024年度最下飯大作」。（圖／Netflix提供）

▲「中華料理女神」師承韓國名廚呂敬來，外型亮眼之外，廚藝也相當了得。（圖／翻攝Netflix官網）

受到山陀兒颱風襲台影響，今（2）日全台22縣市停班停課，明天10/3停班停課會不會繼續，稍晚才會有明確的答案。待在家躲颱風最好的消遣就是追劇，最近網友大推的就是Netflix《黑白大廚：料理階級大戰》，被大讚是「2024年度最下飯大作」，影片一開始看似充滿火藥味的「階級」鬥爭，但往後面集數繼續看，感覺可能會反轉，被認為是一部試圖消弭韓國階級文化，靠真實力參賽的節目。整理節目中網友討論度高的人物，追劇前可以先來掌握。《黑白大廚：料理階級大戰》是由韓國100名廚師展開烹飪階級戰爭，邀請了20位餐飲界的菁英主廚，稱為「白湯匙」，以及80位無名廚師，稱為「黑湯匙」展開廚藝對決，以淘汰賽制進行，最終贏家將獲得3億韓元，約723萬元新台幣。節目一開始，白湯匙居高臨下與黑湯匙抬頭仰望之間的強烈對比，讓觀眾感受到韓國社會的階級敏感性，但越往下看，感覺會有點反轉，透過賽制讓輩份、階級隱藏，讓廚師們用真實力來奪名。韓國著名美食家白種元，有「國民廚神」之稱，為節目的評審之一，經常出現在各類美食節目中，對於平民美食和精緻料理都有深刻的見解，幽默風趣和對料理的熱情吸引了大量粉絲，網友大讚「國民廚師白種元好感度太高，不論褒貶都好誠懇又親切」。韓國唯一的米其林三星Mosu餐廳主廚，同樣是節目的評審，有著嚴格的標準和敏銳的味覺，對每道菜品進行細緻入微的評價，讓不少參賽者感到壓力，網友認為主廚很厲害「評價料理時也能順便鼓勵選手該走什麼方向，料理也充滿人生哲學」。師承韓國名廚呂敬來的「中華料理女神」，外型亮眼之外，廚藝也相當了得，第一次製作的東坡肉煎餃，引發不少討論。撕漫男因之前開漫畫店，在店裡販售辣炒年糕，於是激發對料理的興趣，並開始自學烹飪，沒有接受過正式的烹飪訓練，靠閱讀漫畫中的食譜來學習料理。網友提到撕漫男料理取名的方式也充滿了漫畫感，之後和中式料理門神的對決，非常具有看點。曾經是外送員的背景讓他在比賽中成為了代表平民廚師的象徵，沒有接受過正式的烹飪訓練，而是通過自己的努力和對烹飪的熱愛，自學成才。從送外賣開始接觸料理，其招牌菜「八寶丸」引發討論，三星廚師曾在韓國唯一獲得米其林三星的餐廳「Mosu」工作，曾受過節目評審之一的安成宰主廚訓練，做菜的手法俐落，且備料台永遠保持乾淨，細膩的切工療癒感十足，沈穩的領導能力，被視為冠軍候選人。