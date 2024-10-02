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▲小鐘、潘若迪等人還接著順勢爆料，同時有8個工作人員在幫李唯楓梳妝，直接讓現場嘉賓看傻。（圖／《小姐不熙娣》YouTube）

▲李唯楓邊下跪邊解釋說是鬧鐘的問題，強調自己遲到的狀況一年只有1、2次而已。（圖／《小姐不熙娣》YouTube）

綜藝天后小S（徐熙娣）所主持的冠名節目《小姐不熙娣》時常邀請各式嘉賓登台，暢聊各類話題。不過近日錄影時，男星李唯楓卻傳出疑似「耍大牌」的風波，他在錄影途中才姍姍來遲，不只惹的現場嘉賓忍不住議論紛紛、狂酸遲到的行為外，連小S都開口怒轟：「演藝圈已經沉淪到什麼程度了？」嚇得李唯楓趕緊「土下座」下跪賠罪。在節目一開始，小S就火藥味時的暗譙尚未到場的李唯楓：「演藝圈已經沉淪到什麼程度了？」、「有些藝人就是完全不尊重前輩，已經毫不避諱他的大頭症」開酸李唯楓的遲到行為，在場的嘉賓如小鐘、潘若迪等人還接著順勢爆料，同時有8個工作人員在幫李唯楓梳妝，節目組也放出照片佐證，超大牌畫面也讓其他嘉賓直接看傻眼。收拾完畢的李唯楓「裝沒事」準備緩緩攝影棚時，卻被小S與現場來賓一起攔下，自知理虧的他也立刻跪下懺悔。被問到遲到的理由，李唯楓一臉不好意思的解釋是「鬧鐘沒有響」，但眾人對這個說法並不買帳，相當傻眼的小S也繼續追問：「沒有響是一個理由嗎？」無言表示自己為了等李唯楓一人，還多睡了20分鐘，本以為睡太久都有點不好意思了，沒想到卻被節目組告知還有一人沒到。另一位主持人派翠克也補刀，表示在彩排時就發現少一人，結果上完廁所就看到一個素面朝天的人晃出來，越說越急的李唯楓最後直接坦言：「我這集可能整集跪在這裡了。」在潘若迪的要求下，他才再次道歉：「從今以後如果我再遲到的話，那我就是垃圾中的垃圾。」強調自己的悔意，希望能獲得現場來賓、節目組的原諒。