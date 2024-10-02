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山陀兒颱風襲台，截至今（2）日下午5時，全國曾停電戶數高達5萬4041戶，有近9成已復電。受停電影響戶數破萬的縣市包括屏東線、台東縣、雲林縣。目前全台仍有6852戶尚未復電，台電將視風雨情形持續搶修。山陀兒颱風強度減弱，影響台灣的時間拉長，目前路徑往北接近台灣，氣象署預估，颱風將於今日深夜至明（3）日清晨，登陸嘉義、台南或高雄。今日花東及南部地區有明顯降雨，西北部則有短暫零星降雨，風雨逐漸往北擴展。根據台電「天然災害停復電查詢系統」顯示，山陀兒颱風已造成全國約5.4萬戶停電，截至今日下午5時，已有超過8成、4.7萬戶復電，仍有約近7千戶尚未復電，因颱風而停電的地區中，屏東影響戶數最多，累積停電戶數有約1.3萬，台東、雲林停電戶數也破萬。台電表示，全台目前仍有6852戶尚未復電，其中，包括高雄市4066戶、屏東縣1864戶、彰化縣653戶、台南市198戶、台東縣55戶、台中市15戶、花蓮縣1戶。台電將視後續風雨情形，持續搶修。