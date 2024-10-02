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▲泰國曼谷今（1）日一輛滿載師生的校車在路邊起火燃燒，火勢猛烈，將車身幾乎全數燒毀。（圖／美聯社／達志影像）

泰國曼谷在昨（1）日12點發生一起火燒車的意外，一輛載著44名學生和老師外出郊遊的大巴士發生火災，造成至少22名學生和3名老師喪生，其中一名美女老師在9月26日剛從大學畢業，意外發生時她才剛踏入職場幾天，沒想到就遇到火災逝世，遭遇讓人十分鼻酸。泰國名人坎塔（Kanthat Pongpaiboonvej）在facebook發文指出，才剛入職幾天的卡諾寬（Kanokwan Sripong）的屍體被發現時，她雙手緊緊護住學生，連死前的最後一刻都希望學生們能逃過一劫。坎塔說：「她直到最後一刻都還在盡老師的責任，直到最後一刻都這麼美麗。」而48歲的大巴士司機恰普哈（Saman Chanphut）昨天在意外發生後一度逃離現場，並逃到親戚家躲藏，甚至關掉手機，直至昨日深夜因輿論壓力才主動向警方投案，讓網友們無法諒解；不過事後有人分享了現場的影片，可以看到恰普哈手時滅火器試圖撲滅大火，而一名倖存的老師也為他辯護，稱恰普哈在逃走之前曾努力拯救車上的人。然而，他第一時間選擇逃跑，仍是不爭的事實。此事故發生於巴吞他尼府（Pathum Thani）公路上，意外起因疑似旅遊巴士突然爆胎，整輛車撞上護欄後起火燃燒，部份師生來不及逃生。當時車上的學生年紀在3歲至14歲之間，他們已參觀完大城府歷史公園，準備前往暖武里府的另一個目的地，卻不料發生意外。