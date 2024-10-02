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▲粉專曝海科館用沙包八卦陣防颱。（圖／取自政客爽）

山陀兒颱風來襲，北北基桃昨日宣布今日放假，但風雨卻不如預期，挨批是為了基隆市長謝國樑罷免案而放假。臉書粉絲專頁「政克爽」貼出一張位於基隆的行政院海科館的防颱照片反擊，狂酸總統賴清德最近民調下降，為了努力防颱，中央特別設計沙包八卦陣來防颱，明顯比謝國樑強太多了，這才是專業的沙包使用方式，讚讚。」由於山陀兒颱風滯留台灣西南方，且龜速前進，導致今日北北基桃風雨不大，綠營質疑，北北基桃放颱風假就是為了救面臨罷免戰的基隆市長謝國樑，不過，謝國樑表示，這是4縣市共同決策；桃園市新聞局長羅楚東也表示，放颱風假是以民眾安全為最大考量，更反酸綠營「政治氣象專家」。臉書粉絲專頁「政克爽」貼出一張位於基隆的行政院海科館的防颱照片，狂酸總統賴清德最近民調下降，為了努力防颱，中央特別設計沙包八卦陣來防颱，明顯比謝國樑強太多了！」貼文一出也獲得廣大迴響，有網友留言說，「傳說中的師公陣,擋風又擋雨果然厲害」、「這陣法太厲害了！我光是看一下就頭暈暈的一直笑」、「賴神師公要擺八卦陣登台作法，送走颱風才是。」對此，海科館表示，潮境智能海洋館二樓的戶外平台，設計是高架地板，為了避免強風豪雨造成地磚震動、位移、損壞，故採用廣佈沙包方式，增加重量讓地板更穩定。本次山陀兒颱風本館竭力做好一切防颱準備，避免災害發生，也感謝民眾關心，大家一起做好防颱準備。