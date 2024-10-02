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▲南韓啦啦隊女神李多慧擁有甜美外型、直率性格，被譽為「啦啦隊天花板」。（圖／李多慧IG）

▲白知憲的跳舞畫面瘋傳，和李多慧的相似度超高，一度引發誤會。（圖／翻攝自Threads）

▲白知憲透過女團選秀節目《偶像學校》打開知名度，被發現撞臉李多慧。（圖／白知憲IG）

南韓啦啦隊女神李多慧擁有甜美外型、直率性格，跳舞時的強大魅力更是讓她圈粉無數，被譽為「啦啦隊天花板」，目前在台灣積極發展的她人氣不斷攀升。先前有段李多慧火辣熱舞的影片在網路上瘋傳，卻有眼尖粉絲認出那並不是偶像，而是韓國女團「fromis_9」的成員白知憲，相似度近乎百分之百的外型立刻引發熱烈討論。社群平台Threads上流傳一段影片，只見一名外型亮麗的女孩正在隨音樂起舞，無論是一舉一動，還是長相、身材、妝容，甚至是烏黑長髮加空氣瀏海的造型，都和李多慧如出一徹，跳舞時散發出的超強魅力更是不輸李多慧，發文網友也忍不住在文中直呼：「對不起，我真的第一眼以為是李多慧，救命，怎麼可以長得這麼像。」貼文一出，立刻引發廣大討論，引來超過萬人按讚朝聖，不少網友紛紛驚呼，「好像喔，她不是多慧嗎？」、「真的蠻像的。」有網友解答，片中的女孩是「fromis_9」的成員白知憲，兩人早就已經被說過長相神似，「還是有差啦哈哈，白知憲比較瘦一點，李多慧肚子比較多肉」、「之前李多慧出來的時候，我也一直覺得很像我們家小白」、「講反了喔，我們知憲雖然年紀小但是是前輩。」事實上，白知憲今年才21歲，2017年透過女團選秀節目《偶像學校》打開知名度，最後以第8名畢業，組成女團「fromis_9」出道，是隊內的老么，儘管一度因焦慮症而暫停活動，但很快回到螢光幕前，目前仍在韓國活躍，而25歲的李多慧是去年（2023）才在台灣啦啦隊亮相，因此出道順序算比白知憲還晚，當時李多慧宣布來台時，兩人相似的外型也曾引發過熱議。