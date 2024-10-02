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中東局勢升級，伊朗1日對以色列發射將近200枚飛彈，雖據信未造成嚴重傷亡，但以色列官員很快揚言報復。中東危機也成為美國總統大選副總統辯論的開場議題，民主黨副總統候選人華茲（Tim Walz）與共和黨副總統候選人范斯（JD Vance）互相批評對方陣營的外交政策，中東戰火若持續燎原，有可能成為這次美選的「10月驚奇」。對此，《衛報》專欄認為中東局勢失控對川普有利。《衛報》專欄沉重指出，過去一年廣泛擔心的中東地區衝突全面爆發，如今看來已經是現在進行式，存在於當地的克制力量越來越弱，各方鷹派呼聲越來越高。報導接著指出，中東危機也有可能對美國政治產生重大影響，美國總統拜登常以外交老兵自居，但自去年10月7日哈馬斯突襲以色列至今，華盛頓居中斡旋發揮的效果十分有限，而最新以色列與黎巴嫩爆發衝突，白宮提出的停火協議也遭無視。拜登政府官員經常聲稱在阻止暴力事件演變為區域衝突方面功不可沒，但如今這種說法不再有分量，鮮少有人買單。伊朗飛彈襲擊以色列城市，從美國政治上講，拜登政府不能在這時候去要求以色列克制，華盛頓更難影響以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的行動。事實上在這幾個月來，納坦雅胡對拜登的忽視已經幾乎到達羞辱的地步，中東期望美國扮演遏制區域衝突升級的關鍵扭轉力，但拜登這位跛腳鴨總統，卻無法發揮實質影響。報導最後結論，賀錦麗雖然對以色列較無感情，但是在外交上應會延續拜登政府的路線。不過，隨著中東暴力衝突不斷升級，拜登外交路線蒙塵，賀錦麗也將受到連帶損害，進而使外交上最讓人猜不透的川普得利。