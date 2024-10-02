我是廣告 請繼續往下閱讀

▲山陀兒颱風將登陸，農業部長陳駿季指示持續落實防災應變並啟動農損救助準備工作。（圖／農業部）

氣象署預估，山陀兒颱風中心將在明日清晨在高雄登陸，向北北東轉東北緩慢移動，其暴風圈已接觸南部及臺東陸地，對臺中以南、南投、花蓮、臺東地區構成威脅。農業部長陳駿季今（2）日再度召開緊急應變小組工作會報，會中除轉達中央災害應變中心院長指示，落實與地方政府防救災合作、加強土石流預警通報、穩定民生所需農產品等相關提示，並強調山陀兒颱風將帶來豪雨強風，特別要求農業部各相關單位(機關)審慎應對，呼籲農漁民隨時注意氣象訊息落實防颱應變。陳駿季要求，漁業署需慎防西南部沿海地區暴潮及海水倒灌，加強沿海養殖漁業落實相關防護措施，對於南部及東部沿岸漁港漁船停靠上岸之漁工做好收容安置作業，另沿海地區恐有強陣風發生，請落實並強化港區停泊區船隻安全及碼頭繫纜作業，確保人船安全；農田水利部分，對於低窪地區應加強排水，並適時支援中央應變中心調度抽水機具，同時就具洩洪需求之農業水庫，確實依據SOP事先通知下游居民與活動民眾疏散。有關土石流及大規模崩塌警戒，陳駿季特別要求農村水保署要掌握氣象情資及公開先期告警資訊，並提示對於高致災風險地區，應視需要增加土石流及大規模崩塌警戒報次，以利民眾及早疏散撤離。另請林業及自然保育署除以電視跑馬燈、官網、臺灣山林悠遊網與臉書粉專等多元管道公告周知已休園、關閉山屋資訊，並應對所掌握相關山區活動人員，關注提醒儘早下山。陳駿季強調，農業金融署應掌握雨量、風速等氣象資訊，對於達氣象參數型農業保險達到標準隨時公告，尤其是屏東、臺東地區部分；農糧署及各產業單位密切掌握重要農產品供應情形，靈活啟動相關產品供應調配措施(如滾動倉儲、賣場優惠專區等)，直接增加供應消費者，並發布新聞或透過多元媒體管道周知。亦請農業試驗所針對風險熱區重要作物持續提供農業防災管理建議；並請各相關產業單位及改良場所持續密切注意颱風路徑及雨量變化、掌握最新災情，秉持勘災作業從速、從簡之精神，評估免現勘之可行性，提升勘災通報效能，加速啟動相關品項救助公告、申領與農業保險協助，以利早日恢復供應量能。