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▲山陀兒颱風強度持續下滑，速度緩慢提升一些，中央氣象署預估今天深夜至明日清晨，中心登陸「嘉義、台南或高雄」。（圖／中央氣象署）

▲今晚到明天白天，雨勢最大的地區是「嘉義以南」，隨著山陀兒颱風北上，降雨區域也會慢慢往北移。（圖／中央氣象署）

山陀兒颱風（Krathon，泰國提供）強度持續減弱，速度依舊緩慢，中央氣象署推估明（3）日清晨至上午，，除了登陸點附近會有劇烈風雨外，氣象署也別提醒，據氣象署資料，山陀兒颱風今天下午5時，中心位置高雄的西南方約110公里的海面上，以每小時9公里的速度，向北北東進行，近中心最大風速每秒43公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒53公尺，相當於16級風，七級風平均暴風半徑220公里，十級風平均暴風半徑70公里。氣象署技正林秉煜說明，山陀兒颱風的整體路程又稍微延後，，期間結構會受地形破壞，快速減弱，週五（10/4）上半天會在台灣上空，降級為「熱帶性低氣壓」，很難以颱風姿態存留到出海。林秉煜指出，今晚到明天白天，除了花東持續明顯降雨外，，西南部沿海務必慎防颱風暴潮及海水倒灌，隨著山陀兒颱風北上，降雨區域也會慢慢往北移。林秉煜表示，明天晚上至週五清晨，南台灣雨勢就慢慢趨緩，，水氣過山後成雲再降雨，基隆北海岸、大台北山區要繼續嚴防豪雨，週六東北季風減弱後，雨勢才趨緩。此外，這波東北季風也將替北台灣帶來降溫的影響，週五清晨感受較涼，，其它地區約攝氏22至24度，，較為舒適，其它地區高溫攝氏28至30度。