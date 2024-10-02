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▲烤過的帶皮且整顆大蒜球兩球，要先放入水中煮過。（圖／翻攝白種元YT）

▲安成宰刻意將袋內碎麵先留著，等到麵體煮熟度後才加入剩下的碎麵。（圖／翻攝白種元YT）

對台灣人來說，颱風天必吃美食就是泡麵，而Netflix最近正熱映中的《黑白大廚》，受到台灣人熱烈討論，其中兩位評審，即韓國唯一米其林三星認證餐廳「MOSU SEOUL」主廚安成宰，以及韓國知名美食節目主持人白種元老師，兩人聯袂拍攝新影片，其中由安成宰示範了如何讓泡麵變得更好吃的秘訣，只要兩技巧，就能做出三星等級的美味。三星主廚安成宰日前上白種元老師的YouTube頻道，特地不藏私教授如何讓市售泡麵、即韓國人習慣稱的拉麵，煮起來變得更好吃，竟然只有超簡單兩招，且食材準備也很容易。影片中，看到安成宰拿出已經烤過的帶皮且整顆大蒜球兩球，已經削掉上頭且露出蒜肉。大蒜烘烤時要注意的是，只要烤到外表略焦就好，否則泡麵會變苦。烤過的大蒜以水煮滾，再等到湯頭帶點淡黃色後，將蒜頭肉以湯匙壓出，蒜皮可拿出丟掉，接著加入料包、調味包，並加入麵體，，建議灑上蔥花。據說這樣的泡麵會有蒜香，而蒜頭煮過後只會帶來甜味，並不會有辛辣感，加上因為烤過所以還有淡淡焦香。至於最後加入的碎麵，則會多了酥脆口感，泡麵吃起來更有層次，影片中白種元老師還稱讚說「可以賣了！」