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颱風天出憾事！今（2）日嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地南堤千島湖，有民眾發現有人載浮載沈，立即通報消防局，消防人員抵達現場後，緊急將人拉離水面，不過已明顯死亡，經查死者為男性，目前正在進一步釐清身分，釐清事發原因。嘉義縣消防局呼籲縣民注意颱風動向，避免不必要外出。今天嘉義縣消防局獲報，民眾稱東石鄉鰲鼓溼地南堤千島湖附近發現浮屍，立即派遣人車前往，抵達現場出動船艇搜尋，發現溺者為男性，已明顯死亡，交由現場員警處理，報請檢方相驗釐清死因。消防人員將其搬運上岸後續交由現場員警處理。嘉義縣消防局呼籲縣民，颱風期間應時刻注意颱風動向，做好防颱措施，避免不必要外出，維護自身安全。