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▲朴寶英（右）走路時一直注意腳下。（圖／翻攝自NAVER）

▲宋仲基（左3）開心比手指愛心。（圖／翻攝自NAVER）

▲陳庭妮（左2）和楊謹華（左3）以及嚴藝文（右1）登上釜山影展。（圖／翻攝自NAVER）

第29屆釜山國際影展今（2）日舉行開幕式，現場星光熠熠，主持人朴寶英、安宰弘攜手步入星光大道，有著「最萌身高差」的兩人讓觀看直播的粉絲直呼「太可愛了」，而日前證實晉升二寶爸的宋仲基也盛裝出席，面帶幸福笑容，也看起來圓潤不少。朴寶英雖穿著一身黑色低調禮服，但緊身的款式仍讓她的小蠻腰成為亮點，朴寶英走路時不時低著頭看腳，似乎是怕踩到禮服，但臉上仍保持笑容，讓許多粉絲直呼，「太美了！」接著走上紅毯的還有7月剛宣布妻子凱蒂懷二胎的宋仲基，他與演員群一起走上紅毯，擺出各種攝影師要求的pose，連手指愛心都用上，身形看起來圓潤不少，可見婚姻生活幸福美滿，另外還有《魷魚遊戲》李政宰；韓版《聽說》的主演盧允瑞、IZ*ONE成員金玟周等人都現身影展。除此之外，台灣演員陳庭妮、楊謹華、嚴藝文也帶著作品《影后》登上釜山影展，楊謹華以一身黑色亮片禮服現身，中空的設計小露心機，陳庭妮則以顏色取勝，亮黃色讓她在現場成為焦點，嚴藝文則以率性中性打扮現身。