山陀兒颱風襲台，截至今（2）日下午5時，全國曾停電戶數高達5萬4041戶，有近9成已復電。台電高雄區營業處稍早表示，今天傍晚燕巢、大社等區出現高壓斷線等零星事故，預計今日晚間皆可陸續復電完成。台電指出，今日林園區原停電2030戶，經轉供復電，目前停電戶數為177戶，大寮區因颱風造成高壓斷線，目前停電1716戶，現正全力搶修中。
為避免入夜風雨漸增，台電高雄區營業處晚間召開搶修應變會議，共整備211位工程人員、41輛工程車、25輛吊臂車、30輛昇空車、21台發電機、38台抽水機，及1台挖土機。另針對轄區內各變電所進行巡視，也特別針對較低漥地區的變電所做好擋水措施、備妥沙包，並完成抽水機測試，將持續加強戒備。
台電高雄區營業處提醒，過去颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落時破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修。請民眾務必加強防範地下室淹水,加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝，如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。
台電高雄區營業處強調，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶皆停電，台電會知道，請民眾耐心等候不需急著報修，台電將盡速派員搶修。如果附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可透過台電公司網站於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，快速又方便，請民眾多加利用，若不便使用網路，台電亦提供1911 客服專線給民眾使用(或本區處停電通報電話07-5213646)。
針對颱風造成的停電事故，台電將積極搶修儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以先捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修，不過搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請遇到停電狀況的民眾多多體諒。
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台電高雄區營業處提醒，過去颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落時破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修。請民眾務必加強防範地下室淹水,加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝，如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。
台電高雄區營業處強調，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶皆停電，台電會知道，請民眾耐心等候不需急著報修，台電將盡速派員搶修。如果附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可透過台電公司網站於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，快速又方便，請民眾多加利用，若不便使用網路，台電亦提供1911 客服專線給民眾使用(或本區處停電通報電話07-5213646)。
針對颱風造成的停電事故，台電將積極搶修儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以先捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修，不過搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請遇到停電狀況的民眾多多體諒。
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