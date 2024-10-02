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▲身穿Hello Kitty的白色寬鬆上衣練舞的金智媛，一改往日女神風範，全素顏出鏡排練，超美面孔也引來無數粉絲驚呼。（圖／하이지음스튜디오 Youtube）

▲練舞練累的金智媛不但會直接趴在地上休息，還會露出不滿的小表情，呆萌模樣瞬間吸引了超過7萬次的點閱。（圖／하이지음스튜디오 Youtube）

▲金智媛近日還成為奢侈品牌寶格麗珠寶的韓國區大使。（圖／뉴스엔·Newsen YouTube）

南韓女星金智媛，今年年初與演員金秀賢共同主演浪漫愛情電視劇《淚之女王》後人氣水漲船高，出道超過10年的她也憑此劇再度翻紅，寵粉的金智媛也藉由這個機會飛往世界各地展開見面會。近日經紀公司還釋出金智媛準備見面會時排練舞蹈的幕後花絮，清純全素顏模樣也被粉絲看光，忍不住狂讚女神連素顏都美翻。出道將近15年的金智媛，今年首度展開亞洲巡迴見面會《BE MY ONE》，與台灣、日本、泰國、菲律賓等多地的粉絲見面，對於自己的首次見面會，她也相當用心的準備了唱跳、烏克麗麗彈奏等豐富內容，滿足粉絲們的期待。而近日公司也公開了金智媛在排練舞蹈的花絮影片，只見影片中的金智媛一改往日女神風範，不只全素顏出鏡，還身著Hello Kitty的白色寬鬆上衣練舞，練到體力耗盡的她直接趴在地上休息，呆萌模樣瞬間吸引了超過7萬次的點閱。雖然金智媛的本業是演員，但對於見面會中的唱跳她也一點都不馬虎，每一步都用心、扎實的跟著舞蹈老師的步伐學習，與舞伴間也配合相當完美，讓不少粉絲大誇：「姐姐怎麼戲演得好，唱歌也好聽」、「看影片的時候真的忍不住狂喊金智媛超可愛」、「素顏也太漂亮了吧！」。還有眼尖的粉絲注意到金智媛的這條幕後花絮，標題註明了「EP.1」意味著第一集的意思，忍不住敲碗公司快點釋出更多女神姐姐的私下面貌。金智媛雖然出道多年，早年也演出過《太陽的後裔》、《三流之路》、《繼承者們》等知名韓劇，並獲得多項大獎，是南韓娛樂圈中無庸置疑的實力派女演員，但直到她今年在《淚之女王》中飾演霸氣又細膩的強勢女王「洪海仁」一角，才正式奠定了一線女演員的名聲，不光代言、光告接到手軟，近日還成為奢侈品牌寶格麗珠寶的韓國區大使。