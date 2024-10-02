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第18號颱風山陀兒持續朝台灣逼近，《NOWnews今日新聞》記者實際來到花蓮，目前所在位置為花蓮縣太平洋公園，現場可以看見已有明顯的雨勢，跟早上是截然不同的狀態，而根據氣象署預估，今（2）日深夜到明天清晨，颱風可能就會從嘉義以南到高雄以北區間登陸，也因此北台灣入夜後雨勢會更加明顯，南台灣也要注意可能會有強風的發生。中度颱風山陀兒颱風，預計會在明日清晨至上午，以「較弱的中颱或輕颱」登陸「嘉義、台南或高雄」的陸地，隨後往北穿過西半部出海，再從北台灣出海南部今天越晚風雨越明顯，北台灣則是在入夜可能會有明顯雨勢。稍早花蓮縣政府已經宣布明日繼續停班停課，南部地區嘉義、台南、高雄、屏東也已宣布繼續停止上班上課，其他縣市政府晚間將陸續宣布明日調整上班上班狀況，《 NOWnews今日新聞》持續帶您掌握颱風的最新動態。氣象署提醒，山陀兒颱風的風雨越來越明顯，屏東縣山區及臺東縣有局部大豪雨或超大豪雨，花蓮縣、臺北市山區及臺南市、高雄市、屏東縣有局部豪雨或大豪雨，嘉義縣、嘉義市、雲林縣、基隆市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣、澎湖縣、蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，桃園至彰化、臺北及南投地區有局部大雨。