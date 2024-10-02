日職阪神虎隊昨（1）日一口氣在戰力外期間釋出5位球員包括加治屋蓮投手、岩田将貴投手、片山雄哉捕手、遠藤成内野手、髙濱祐仁外野手，其中遠藤成才22歲，他得知消息後當場落淚，而髙濱祐仁過去跟王柏融是火腿前隊友，也被迫釋出。西武獅隊今（2）日也公布釋出名單，包含投手浜屋將太、大曲錬、粟津凱士、伊藤翔、赤上優人，野手陽川尚將、布蘭登大河、高木涉、混血選手宮本約瑟夫拳等9人。西武獅本季戰績低迷，截至今天賽前，西武獅的戰績僅49勝91敗2和，只打出3成50的勝率皆是全日職12隊最差，因此砍人也不令人意外。
22歲就離開球界 阪神虎砍人也不手軟
日本媒體《日刊體育》報導，阪神虎昨日一口氣砍掉5位球員，主因是戰績不佳，但阪神虎去年還是日本一總冠軍，但今年開季被讀賣巨人超車，因此也在球季間，就先釋出球員。
其中阪神虎最令人意外的是加治屋蓮，他在過去軟銀鷹隊就是不錯的選手，去年出賽51場，1勝5敗，16中繼成功，1救援成功，防禦率2.56，但是他去年幫阪神奪冠後，今年出賽數只有13場，雖然2勝0敗，防禦率4.50，但以他33歲的年紀，可能對於阪神要求年輕化的腳步來說，是需要被替換的選手。
不過阪神虎隊左投岩田将貴也不差，是屬於技巧派投手，以側投方式來看，他的球速雖然不快，但對於缺投手的球隊來說，還算是堪用。
髙濱祐仁過去在火腿，也被迫釋出。他在日職一開始加盟火腿隊，被認為是內野重砲，2014年被火腿以第七指名選中，也跟陽岱鋼、王柏融當過隊友，不過他在火腿最好的成績，是2021年單季8轟，出賽數107場生涯新高，打擊率2成62。
不過高濱在2022年10月18日跟另一位野手渡邉諒被交易到阪神虎，阪神也把江越大賀、齋藤友貴哉交易到火腿，但高濱轉到阪神後，連一軍都沒有上過就被戰力外。
此外，西武獅今天宣布戰力外名單中，包含投手浜屋將太、大曲錬、粟津凱士、伊藤翔、赤上優人，野手陽川尚將、布蘭登大河、高木涉、混血選手宮本約瑟夫拳等9人。
出生於沖繩的布蘭登大河，父親是美國人，母親為日本人，他是在2020年選秀會被西武以第6指名選進，布蘭登大河在2021年新人年出賽32場，交出3轟、8打點，打擊率2成47的表現。但布蘭登大河從第二個賽季開始受到傷勢影響，連2年未在一軍出賽，去年季後遭戰力外後，改簽育成合約續留西武。
伊藤翔則是昔日中信兄弟投手教練養父鐵執教德島藍襪隊時的冠軍投手，最快球速可飆到152公里。
伊藤翔2017年以第三指名加入西武隊，也是吳念庭前隊友，但是進入職棒後他卻因傷影響，他現在才25歲，還有大好人生，伊藤翔受到Toomy John手術影響，曾經被西武隊釋出，也當過育成球員，但他期待力拚回職棒，最後一次出賽為2021年，有可能就此引退。
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日本媒體《日刊體育》報導，阪神虎昨日一口氣砍掉5位球員，主因是戰績不佳，但阪神虎去年還是日本一總冠軍，但今年開季被讀賣巨人超車，因此也在球季間，就先釋出球員。
其中阪神虎最令人意外的是加治屋蓮，他在過去軟銀鷹隊就是不錯的選手，去年出賽51場，1勝5敗，16中繼成功，1救援成功，防禦率2.56，但是他去年幫阪神奪冠後，今年出賽數只有13場，雖然2勝0敗，防禦率4.50，但以他33歲的年紀，可能對於阪神要求年輕化的腳步來說，是需要被替換的選手。
不過阪神虎隊左投岩田将貴也不差，是屬於技巧派投手，以側投方式來看，他的球速雖然不快，但對於缺投手的球隊來說，還算是堪用。
髙濱祐仁過去在火腿，也被迫釋出。他在日職一開始加盟火腿隊，被認為是內野重砲，2014年被火腿以第七指名選中，也跟陽岱鋼、王柏融當過隊友，不過他在火腿最好的成績，是2021年單季8轟，出賽數107場生涯新高，打擊率2成62。
不過高濱在2022年10月18日跟另一位野手渡邉諒被交易到阪神虎，阪神也把江越大賀、齋藤友貴哉交易到火腿，但高濱轉到阪神後，連一軍都沒有上過就被戰力外。
此外，西武獅今天宣布戰力外名單中，包含投手浜屋將太、大曲錬、粟津凱士、伊藤翔、赤上優人，野手陽川尚將、布蘭登大河、高木涉、混血選手宮本約瑟夫拳等9人。
出生於沖繩的布蘭登大河，父親是美國人，母親為日本人，他是在2020年選秀會被西武以第6指名選進，布蘭登大河在2021年新人年出賽32場，交出3轟、8打點，打擊率2成47的表現。但布蘭登大河從第二個賽季開始受到傷勢影響，連2年未在一軍出賽，去年季後遭戰力外後，改簽育成合約續留西武。
伊藤翔則是昔日中信兄弟投手教練養父鐵執教德島藍襪隊時的冠軍投手，最快球速可飆到152公里。
伊藤翔2017年以第三指名加入西武隊，也是吳念庭前隊友，但是進入職棒後他卻因傷影響，他現在才25歲，還有大好人生，伊藤翔受到Toomy John手術影響，曾經被西武隊釋出，也當過育成球員，但他期待力拚回職棒，最後一次出賽為2021年，有可能就此引退。