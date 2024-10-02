美國職棒大聯盟季後賽又稱為MLB季後賽（MLB Postseason），今（2）日正式開戰，由外卡系列賽先打頭陣，分區系列賽、聯盟冠軍賽，將要打起碼三輪以上才會分出高下，最後美聯跟國聯冠軍才會在「世界大賽」碰頭，是世界棒球最受歡迎賽事，而不少球迷對於賽制、時間還有轉播等都很好奇，美國媒體《ESPN》也特別製作影片，請出大谷翔平愛犬「Decopin」（Decoy)化身專家，來跟球迷介紹，甚至還幫牠配音，十分有趣。
MLB季後賽賽制 世界大賽最後對決
MLB季後賽是MLB例行賽後舉行的淘汰賽賽事。美國聯盟及國家聯盟六個分區（美東、美中、美西、國東、國中、國西）在例行賽中各分區最佳戰績及兩個聯盟除了分區龍頭之外戰績最好的三支球隊會晉身MLB季後賽。約於10月初開始。
季後賽採淘汰制，四輪的名稱分別為：外卡系列賽、分區系列賽、聯盟冠軍賽和世界大賽，世界大賽冠軍通常也被稱為「世界冠軍」。
美國媒體《ESPN》也特別製作影片，請出大谷翔平愛犬「Decopin」（Decoy)化身專家，牠甚至告訴大家她的「老爸」大谷翔平的對手，可能是外卡的教士隊跟勇士隊勝者，還有大都會跟釀酒人勝方，將出戰好整以暇的費城人隊。
此外，「Decopin」（Decoy)還介紹國聯由老虎隊出戰太空人，金鶯隊出戰皇家，目前皇家隊跟老虎隊也都聽牌，只要2連勝就馬上晉級。
MLB季後賽轉播與直播資訊：
電視頻道：緯來體育台、DAZN、華視、東森電視台、中華電信MOD愛爾達體育台。
線上平台：愛爾達電視、Hami Video、MLBTV。
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MLB季後賽是MLB例行賽後舉行的淘汰賽賽事。美國聯盟及國家聯盟六個分區（美東、美中、美西、國東、國中、國西）在例行賽中各分區最佳戰績及兩個聯盟除了分區龍頭之外戰績最好的三支球隊會晉身MLB季後賽。約於10月初開始。
季後賽採淘汰制，四輪的名稱分別為：外卡系列賽、分區系列賽、聯盟冠軍賽和世界大賽，世界大賽冠軍通常也被稱為「世界冠軍」。
美國媒體《ESPN》也特別製作影片，請出大谷翔平愛犬「Decopin」（Decoy)化身專家，牠甚至告訴大家她的「老爸」大谷翔平的對手，可能是外卡的教士隊跟勇士隊勝者，還有大都會跟釀酒人勝方，將出戰好整以暇的費城人隊。
此外，「Decopin」（Decoy)還介紹國聯由老虎隊出戰太空人，金鶯隊出戰皇家，目前皇家隊跟老虎隊也都聽牌，只要2連勝就馬上晉級。
MLB季後賽轉播與直播資訊：
電視頻道：緯來體育台、DAZN、華視、東森電視台、中華電信MOD愛爾達體育台。
線上平台：愛爾達電視、Hami Video、MLBTV。