美國阿拉斯加的卡特邁國家公園和自然保護區（Katmai National Park and Preserve）每年都會舉辦「胖熊爭霸週」（Fat Bear Week）票選活動，民眾可以通過社交媒體選出他們心目中最胖的熊。今年的「胖熊爭霸週」於今（2）日正式起跑，去年共有超過130萬人次投票，預計將再度成為社群網路的熱門話題。
卡特邁國家公園是2200多隻棕熊的棲息地，大約每年這個時候，棕熊都要冬眠，因此他們從7月就開始大量進食，以撐到隔年春天的交配期。冬眠是為了讓棕熊減少消耗的能量，以在一年最難熬的季節無需替食物煩惱。棕熊在冬眠期間不吃不喝，冬眠結束時體重可能會減少3分之1，因此冬眠前都要努力增胖。
根據《美聯社》報導，今年的「胖熊爭霸週」發生小意外，園方原本屬意的一隻參賽者，昨天因為和另一隻棕熊打架，不幸身亡，只好緊急尋覓其他參賽人選。
卡特邁國家公園表示，透過園內架設的攝影機看到打架過程，但不清楚為何打架。不過，這就是大自然的一部分，野生動物時常要面對攸關生死的事件，卡特邁國家公園和自然保護區，不僅保護自然景觀，也保護嚴酷的現實遵循自然法則上演。
「胖熊爭霸週」採淘汰制，分階段兩兩捉對比胖，由網友票選，最終的勝利者就將贏得今年最胖棕熊的殊榮。去年冠軍、編號128的Grazer今年依然有參賽。卡特邁國家公園表示，如果人們透過胖熊爭霸對熊產生興趣，就會開始關注、想要保護他們。
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根據《美聯社》報導，今年的「胖熊爭霸週」發生小意外，園方原本屬意的一隻參賽者，昨天因為和另一隻棕熊打架，不幸身亡，只好緊急尋覓其他參賽人選。
卡特邁國家公園表示，透過園內架設的攝影機看到打架過程，但不清楚為何打架。不過，這就是大自然的一部分，野生動物時常要面對攸關生死的事件，卡特邁國家公園和自然保護區，不僅保護自然景觀，也保護嚴酷的現實遵循自然法則上演。
「胖熊爭霸週」採淘汰制，分階段兩兩捉對比胖，由網友票選，最終的勝利者就將贏得今年最胖棕熊的殊榮。去年冠軍、編號128的Grazer今年依然有參賽。卡特邁國家公園表示，如果人們透過胖熊爭霸對熊產生興趣，就會開始關注、想要保護他們。