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▲在《破浪男女》中有破尺度演出的吳慷仁原本呼聲超高卻落馬，成為遺珠。（圖／台北双喜電影提供）

▲吳慷仁轉發「我愛你中國」，引發爭議。（圖／吳慷仁微博）

▲吳慷仁在臉書上證實自己加入壹心娛樂，更感慨表示：「不再是一個人。」（圖／吳慷仁 臉書）

男星吳慷仁日前宣布加入中國經紀公司「壹心娛樂」，昨（1）日轉發「我愛你中國」貼文，慶祝中國國慶，引發台灣部分網友不滿。今（2）日61屆金馬獎宣布入圍名單，在《破浪男女》中有破尺度演出的吳慷仁原本呼聲超高卻落馬，成為遺珠，也意外引發討論，有網友忍不住酸：「台灣很民主自由的，評審最公正了。」本屆金馬獎最佳男主角入圍的有喜翔《春行》、張震《餘燼》、游學修《看我今天怎麼說》、Wanlop RUNGKUMJAD《白衣蒼狗》、張志勇《漂亮朋友》，吳慷仁去年（2023）以《富都青年》首度奪下影帝，今年和楊雅喆合作《破浪男女》，在片中突破自我，有三點全露的大膽演出，卻意外沒有入圍。加上吳慷仁先前才宣布，已經和中國的娛樂公司「壹心娛樂」簽約，昨日更是馬上表態，轉發《人民日報》貼文慶祝新中國成立75周年「錦繡中華」，引發台灣影迷們劇烈反彈，落馬的消息傳出後，立刻在網路上掀起熱烈討論，網友們紛紛直呼，「金馬61吳慷仁落馬⋯⋯真的跟他去大陸發展沒關係啦，台灣很民主自由的，評審最公正了」、「吳慷仁沒以《破浪男女》入圍金馬男主角，謝謝評審。」吳慷仁9月30日在臉書寫下長文，坦言入行這16年間，除了前面5、6年有師母照顧，後面都是一個人埋頭苦幹，努力多年才被觀眾看見，現在也一直在嘗試要脫離舒適圈，「今天我想以很慎重的心情和你們介紹我的新朋友，壹心娛樂，接下來的日子，我不再是一個人。」強調自己未來也會繼續努力，但台灣網友似乎並不買單。