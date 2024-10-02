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▲台灣新生代好手李昱諄第二局逆轉秀，最終以12:10、15:13、9:11、11:2擊退世界排名153的穆吉克。（圖／陳云茹攝）

2024年WTT中國大滿貫賽女雙16強戰，我國組合鄭怡靜／李昱諄傳回捷報，今（2）日面對印度「怪拍組合」Sutirtha Mukherjee／Ayhika Mukherjee，對方善用不同顆粒、製造不同旋轉來打亂擊球節奏，兩人不躁進、也不怯於進攻，在首局適應比賽後，最終以總局數3：1取勝，晉級8強，中國組合縱歌曼／覃予萱。這一場比賽對上的印度組合Sutirtha Mukherjee／Ayhika Mukherjee來頭不小，她們擅長使用不同顆粒的球拍製造詭異選轉球路，兩個人共4種膠面，不熟悉的對手很容易找不到節奏起拍回擊，去年曾在杭州亞運擊敗中國組合陳夢／王藝迪，最終拿下銅牌。不過在今天的比賽，鄭怡靜／李昱諄沉著應戰，雖然首局吃了一點虧，以3：11丟掉，不過之後他們就很快進入節奏，連著3局以11：7、11：5、11：5，拿下勝利。中國大滿貫賽，總獎金為200萬美元，各項目冠軍將獲得2000點世界排名積分，在昨日舉行的32強賽事，我國的鄭怡靜、高承睿都順利晉級16強。不過林昀儒在首輪就敗給戰瑞典名將Anton Kallberg，遭到淘汰稍早進行的女單賽事，我國黃怡樺不敵中國世界排名107的18歲女將QIN Yuxuan，以0：3遭到橫掃，第3局比分飾懸殊的1：11，無緣16強。而另一場比賽，韓國「削球女神」徐孝元讓二追三、以3：2逆轉香港朱成竹晉級。男單方面，廖振珽這一場對戰Groth，首局8：11讓出；關鍵的第2局他一度以6：8落後，雖然之後連追3分反超，但最終仍以11：13讓出；第3局廖振珽雖以11：7扳回一城，但第4局氣力放盡，以3：11輸掉比賽。