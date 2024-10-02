山陀兒颱風逐漸逼近台灣，台北市政府今（2）日晚間8點宣佈明天暫停上班上課。台北市長蔣萬安表示，「請大家繼續待在家 ，和我們一起做好防颱準備！」

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蔣萬安在臉書發文表示，山陀兒颱風逐漸逼近北台灣，外面的風雨越來越強。經過基北北桃四縣市討論共識，宣布台北市明天（10/3）暫停上班上課。

蔣萬安表示，今天下午開始，台北市的風勢、雨勢都有明顯的增強，根據中央氣象署預測，入夜過後風雨進一步加強，今天深夜到明天都可能有強風大雨，達停班停課標準。 台北市政府各局處嚴陣以待，守護市民的安全，請大家配合待在家，非必要請勿出門。

蔣萬安指出，颱風走得慢，菜價也跟著不穩定。下午他到士東市場 實際了解波動情形，也要求產發局持續關注物價變化，一旦波動擴大就要立即啟動相關機制，減輕市民的生活壓力。 「請大家繼續待在家 ，和我們一起做好防颱準備！」

如有災情請撥打110、119或通報1999市民專線，市府團隊會風雨無阻、守護市民安全。


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