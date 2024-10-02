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▲周春米中午前往枋寮鄉大庄村，與立委徐富癸共同關心海堤修復進度。（圖／屏東縣府提供）

山陀兒颱風帶來強風巨浪，導致屏東枋寮大庄海堤破損，潰堤長度約20至30公尺。屏東縣災害應變中心接獲通報後，立即啟動跨部門緊急應對，經濟部水利署第七河川局迅速調派大型機具進駐現場，緊急放置太空包和消波塊，以防止海水進一步滲入。縣長周春米表示，依據國家防災中心的警示，山陀兒颱風所帶來的風暴潮可能引發高達8公尺的浪潮，沿海地區則可能出現6公尺的巨浪。今天上午得知枋寮大庄海堤破損後，立即指示縣府相關單位與枋寮鄉公所配合七河分署進行搶修，並請警察局協助現場秩序維護，枋寮消防分隊則加強巡邏，確保當地居民的安全，同時呼籲非必要人員遠離現場，以免妨礙搶修工作或遭遇危險。周春米指出，水利署已調派大型機具放置消波塊及太空包，待風災過後，將進行海堤的加固與修復，並計畫加高離岸堤。立委徐富癸則將協助爭取中央政府的資源與經費支持，以確保防波堤的修復工作順利進行。除了海水倒灌，破堤也沖毀部分海水管線，影響到包括大庄、東海等枋寮鄉重要養殖區。周春米指出，縣府致力於推動當地養殖產業，並已成功爭取行政院疫後特別預算，籌建「3區聯合供水站」，預計為下埔頭、大庄及東海等枋寮一帶的養殖漁業提供穩定的海水供應，從而減輕未來養殖業者在管線維護上的負擔，強化當地水利基礎建設。