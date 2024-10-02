山陀兒颱風（Krathon）緩緩接近台灣，預計將在明（3）日從南台灣登陸，而今（2）日晚間8點，台灣22縣市全數宣布明（3）日繼續停班停課。山陀兒都還沒登陸就連續3天讓部分縣市放颱風假，也創下新歷史。此外，也有許多民眾拿也常受颱風侵擾的日本來做比較，認為日本人沒有在放颱風假，對此，百萬網紅Cheap則點出最大關鍵原因在於「侵擾颱風的強度有差異」。
高緯度影響颱風發展！歷史最強颱風也得認輸
「為啥日本沒有颱風假？」Cheap 今（2）日在臉書深入分析，認為最大原因在於「日本颱風沒有台灣強」，因為颱風生成後走到高緯度的日本，通常強度都已經削弱許多，它還拿了1979年「史上最大的颱風」狄普颱風為例，狄普最強的時期也只是在經過菲律賓、台灣一帶之時，北上到日本就已經變弱。
Cheap繼續補充，颱風在高緯度走超快，通常半天就溜了，跟台灣壟罩一整天不同，「如狄普登陸日本後，僅數小時後就在本州北部上空變成溫帶氣旋，就跟台灣的豪大雨一樣等級」。
因此Cheap認為，「講什麼制度、文化、基礎建設都是白講，問題就是日本的颱風沒台灣強，不是沒有颱風假」，另外日本假真的超多，有一堆奇奇怪怪的節日，什麼綠之日、山之日、海之日、體育之日，沒差這個颱風之日，台灣放放颱風假給勞工休息避災也不錯。
日本下放天氣因素休假權力！企業、學校自行宣布放假
除了颱風強度、影響時間因素影響之外，其實日本因為各都道府縣的範圍很大，就算颱風登陸了，對各地的影響也不一，因此將是否停班的權力下放給企業，而學校校長也可以自行決定是否停課，且在日本，反倒是大雪降下時，更容易出現停課狀況，2024年1月份，北海道就曾因大雪導致北海道內有207所中小學臨時停課。而在東北亞的另一個國家南韓，該國教育部也將下達停課令的權限，下放給各級學校校長。
此外在得知颱風有可能登陸之前，許多日本上班族就已經會前往公司內或其附近的旅館暫住，避免因為電車停駛的意外而上不了班，此一習慣也展現了日本將公司視為第一的精神。
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「為啥日本沒有颱風假？」Cheap 今（2）日在臉書深入分析，認為最大原因在於「日本颱風沒有台灣強」，因為颱風生成後走到高緯度的日本，通常強度都已經削弱許多，它還拿了1979年「史上最大的颱風」狄普颱風為例，狄普最強的時期也只是在經過菲律賓、台灣一帶之時，北上到日本就已經變弱。
Cheap繼續補充，颱風在高緯度走超快，通常半天就溜了，跟台灣壟罩一整天不同，「如狄普登陸日本後，僅數小時後就在本州北部上空變成溫帶氣旋，就跟台灣的豪大雨一樣等級」。
因此Cheap認為，「講什麼制度、文化、基礎建設都是白講，問題就是日本的颱風沒台灣強，不是沒有颱風假」，另外日本假真的超多，有一堆奇奇怪怪的節日，什麼綠之日、山之日、海之日、體育之日，沒差這個颱風之日，台灣放放颱風假給勞工休息避災也不錯。
日本下放天氣因素休假權力！企業、學校自行宣布放假
除了颱風強度、影響時間因素影響之外，其實日本因為各都道府縣的範圍很大，就算颱風登陸了，對各地的影響也不一，因此將是否停班的權力下放給企業，而學校校長也可以自行決定是否停課，且在日本，反倒是大雪降下時，更容易出現停課狀況，2024年1月份，北海道就曾因大雪導致北海道內有207所中小學臨時停課。而在東北亞的另一個國家南韓，該國教育部也將下達停課令的權限，下放給各級學校校長。
此外在得知颱風有可能登陸之前，許多日本上班族就已經會前往公司內或其附近的旅館暫住，避免因為電車停駛的意外而上不了班，此一習慣也展現了日本將公司視為第一的精神。
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