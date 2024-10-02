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▲Minnie過於前衛的穿搭直接讓粉絲傻眼，本來白皙滑嫩的臉蛋被塗上了一層比膚色更深的粉底，又配上銀色的唇膏與遠看像黑眼圈的深色下眼影，看得粉絲眼前一黑又一黑。（圖／ELLEThailand Ｘ、miumiu IG）

▲同樣受MIUMIU邀約而出席巴黎時裝周的張員瑛，造型雖然沒有像Minnie那麼「災難」，但與以往的公主風也是相差甚遠。（圖／miumiu、for_everyoung10 IG）

▲在出發前的新聞照中，Minnie身上的穿著還相當正常，甜酷模樣也讓粉絲相當期待她在秀場的表現，不料在登上T台後造型卻截然不同。（圖／min.nicha IG）

南韓大勢女團(G)I-DLE近年來橫掃KPOP，成員們的個人事業也跟著風生水起，其中泰國籍成員Minnie日前受邀飛往法國，登上巴黎時裝週走秀。本該是件令粉絲欣喜的事情，但Minnie在秀場上的妝容卻引起一面倒的差評，只見她本白皙的皮膚變得蠟黃無比，配上銀色的線條口紅，看得粉絲驚嚇不已，連連搖頭直呼根本認不出。奢侈品牌MIUMIU以「富家千金」、「甜美學院風」的品牌定位，在年輕女孩中大受歡迎，品牌方也找來近年風靡少女粉絲間的人氣偶像Minnie，擔任2025春夏大秀的走秀模特。在出發前的新聞照中，Minnie身著MIUMIU提供的土黃色夾克與招牌編織包包走機場，甜酷模樣也讓粉絲相當期待她在秀場的表現。不料飛往法國後，Minnie走秀的穿搭到妝容都引起不小的爭議，只見T台上的她上半身穿著學院風格的深藍色毛衣與白色襯衫，下半身卻配上華麗的刺繡半長裙、灰色襪套和翠綠高跟鞋，過於前衛的穿搭不只粉絲看傻，連圈外人也驚呼根本看不懂。不過比Minnie穿搭更炸裂的就是她的妝容，本來白皙滑嫩的臉蛋被上了一層比膚色更深的粉底，又配上銀色的唇膏與遠看像黑眼圈的深色下眼影，看得粉絲眼前一黑又一黑，忍不住哭喊根本是「災難現場」相當不解為何會把五官深邃的Minnie化成這樣。其實不只Minnie，同樣受到MIUMIU邀約的韓國女偶像張員瑛的造型也引發不小的討論，身著「奧黛莉赫本風」的她梳著厚重的瀏海，穿上全身印花的長洋裝，又搭配上皮質的手套、長靴、包包，雖然造型沒有Minnie那麼「災難」但相較以往的仙女公主風也是相差甚遠，被不少韓國粉絲吐槽，張員瑛與Minnie兩人簡直是被歐美造型師「下毒手」的悲慘韓國偶像二人組。