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颱風山陀兒預計在明（3）日清晨至上午，以「較弱的中颱或輕颱」登陸「嘉義、台南或高雄」的陸地，隨後往北穿過西半部出海，再從北台灣出海，台灣高鐵也宣布調整當日營運區間及模式。台灣高鐵表示，3日列車自06:00起至14:00前，自南港站（南下）及台中站（北上），每小時各發出2班次列車；14:00起至營運時間結束，則改為自南港站（南下）及左營站（北上）每小時各發出2班次列車，端點站發車時刻均為整點及30分。各車次採全車自由座列車（商務車廂除外），並停靠沿途各站方式服務旅客。台中站將於14:00與14:30將分別加發南下與北上各一班每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），以加強疏運中部地區的旅客。當日南港站及左營站之末班車發車時間均為21:30，並於22:00與22:30分別加發一班至台中站每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），敬請旅客注意末班車發車時間，避免行程延誤。至於4日營運模式，台灣高鐵公司將持續觀察颱風最新動態，並在3日晚間進一步公告說明。