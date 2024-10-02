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▲少年們貼心準備了親簽海報要送給粉絲，還衝下舞台到後排與粉絲們互動，引來全場粉絲暴動。（圖／踢帕娛樂提供）

▲《原子少年2》首場迷你演唱會座無虛席，圓滿落幕（圖／踢帕娛樂提供）

▲《原子少年2》第六集團員重組，擦出新火花。（圖／踢帕娛樂提供）

《原子少年2》首場迷你演唱會於9月28日順利落幕，粉絲們為接選手上下班塞爆西門町，演唱更是會座無虛席，粉絲尖叫聲不斷，少年們更貼心準備了親簽海報要送給粉絲，還衝下舞台到後排與粉絲們互動，引來全場粉絲暴動，非常寵粉。選手們也坦言，第二季頂著第一季學長們的光環壓力很大。首場迷你演唱會大成功，讓少年們都放下心中的大石，找回了當初參賽的信心。他們頂著原子少年的光環展開第二季，說沒有壓力是騙人的，第一季學長們的成功讓人心生嚮往，但當他們真正踏上《原子少年2》的舞台，接踵而來的是和前一季的比較、是否更有看頭的質疑，開播未滿三集即公布首場迷你演唱會，也引來外界質疑。本季人氣選手李定，在原子少年第一季時，是火星的粉絲，參加《原子少年2》之後，成功的和FEniX的學長合拍舞蹈挑戰，讓他在演唱會上興奮的和大家分享：「有夢就去追，因為我成功了！」真誠的樣子感動了在場許多粉絲。而同樣為本季熱門選手的東翰，最崇拜的則是LCY呂植宇，也因為成功入選節目，得以和呂植宇有交流的機會，兩人時常一起跳舞、討論表演，呂植宇也曾表示和東翰有種「相見恨晚」的感覺，學長和學弟惺惺相惜的情感，相當難得。當天除了是首場迷你演唱會之外，也是第六集的正式首播日，本季因應上季星球聯盟各團合作演出所產生的化學反應，於節目中段進行重新分團，依據選手在舞台上的實際表現，將54位少年重新分配至六顆星球，激發少年們更多的可能性。