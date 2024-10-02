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▲江蕙先前曾穿水鑽小禮服搭配蜜桃色的披肩。（圖／翻攝自環球音樂臉書）

台語歌后「二姐」江蕙封麥9年，將在本周六10月5日登上台北大巨蛋，為113年國慶晚會獻唱，被外界視為是她復出的第一步，讓許多歌迷好奇她這次復出會帶來哪幾首經典歌曲，以及屆時會以什麼造型登場。以往江蕙的服裝都是她的好姐妹設計師林莉負責，這次也同樣由林莉準備，她透露二姐已經選出3套戰袍，但實際的服裝還是要等彩排時才能確定，連林莉也不知道江蕙最後會穿哪一件禮服上台，不過她先前曾說過，江蕙最忌諱裸露上圍和透明的設計。江蕙每次上台的造型幾乎都由林莉操刀，這次她時隔9年復出，不少歌迷都相當期待她會以什麼模樣登場。據《東森新聞》報導，林莉透露，目前江蕙已經從5、6套中選出3套禮服，不過其實她也還不知道江蕙最後到底會選哪一件，要到彩排才能確定，就連顏色也不能說，「顏色如果透露，我就應該會被揍。」她也分享和江蕙的過往趣事，「她一直不肯露，有一次被我陷害了一次，（變得）越來越保守。」回顧江蕙先前封麥演唱會的造型，其中有一件是白色削肩小禮服上面貼滿水鑽的造型，還搭配蜜桃色的披肩，讓她看起來相當有女王風範；另外還有一件是銀黑色的水鑽流蘇短禮服，腰側的兩片黑布設計，讓江蕙的腰部看起來更加纖細。而當時江蕙也砸了500萬製作28套禮服，就是為了讓觀眾在聽覺和視覺上有雙重享受。不過江蕙也有忌諱的造型，就是絕對不能有露出事業線和透明的設計，所以每次要怎麼讓二姐霸氣又有女人味，都是對林莉團隊的考驗。除了造型之外，江蕙這次會演唱哪首歌曲也讓歌迷相當好奇，其中〈家後〉、〈落雨聲〉、〈祝福〉、〈酒後的心聲〉、〈甲你攬牢牢〉等經典歌曲呼聲都非常高。日前有消息指出，這次江蕙將在國慶晚會上演唱2首歌曲，包括〈家後〉和〈祝福〉。對此，節目策劃單位寬宏藝術回應《NOWnews今日新聞》，表示「謝謝大家關心，目前節目都正在討論中。」