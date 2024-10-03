山陀兒颱風（Krathon）預估最快在今（3）日中午登陸台灣，「詭步秋颱」山陀兒已讓全台灣連兩日都放颱風假，明（4）日是否會停班停課，《NOWnews今日新聞》將持續整理10月4日（週五）全台各縣市停班停課最新通知。
🟡10月4日（週五）各縣市停班停課狀況（更新時間10/3 10:00）
📍北部地區
台北市：尚未宣布。
新北市：尚未宣布。
基隆市：尚未宣布。
桃園市：尚未宣布。
宜蘭縣：尚未宣布。
新竹市：尚未宣布。
新竹縣：尚未宣布。
📍中部地區
台中市：尚未宣布。
苗栗縣：尚未宣布。
彰化縣：尚未宣布。
南投縣：尚未宣布。
雲林縣：尚未宣布。
📍南部地區
嘉義縣：尚未宣布。
嘉義市：尚未宣布。
台南市：尚未宣布。
高雄市：尚未宣布。
屏東縣：尚未宣布。
📍東部地區
花蓮縣：尚未宣布。
台東縣：尚未宣布。
📍外島地區
澎湖縣：尚未宣布。
連江縣：尚未宣布。
金門縣：尚未宣布。
🔎停班停課查詢：人事行政總處停班停課資訊（點此連結）
🟡10月4日防颱重點
據中央氣象署預報，10月4日山陀兒颱風將逐漸減弱至熱帶性低氣壓，但是北部、東北部地區及馬祖仍有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門有局部短暫陣雨，降雨情形將逐漸緩和。
🟡放颱風假的標準
據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第4條風災項目，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或降雨量已致災或有致災之虞，或是遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課。
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📍北部地區
台北市：尚未宣布。
新北市：尚未宣布。
基隆市：尚未宣布。
桃園市：尚未宣布。
宜蘭縣：尚未宣布。
新竹市：尚未宣布。
新竹縣：尚未宣布。
📍中部地區
台中市：尚未宣布。
苗栗縣：尚未宣布。
彰化縣：尚未宣布。
南投縣：尚未宣布。
雲林縣：尚未宣布。
📍南部地區
嘉義縣：尚未宣布。
嘉義市：尚未宣布。
台南市：尚未宣布。
高雄市：尚未宣布。
屏東縣：尚未宣布。
📍東部地區
花蓮縣：尚未宣布。
台東縣：尚未宣布。
📍外島地區
澎湖縣：尚未宣布。
連江縣：尚未宣布。
金門縣：尚未宣布。
🔎停班停課查詢：人事行政總處停班停課資訊（點此連結）
🟡10月4日防颱重點
據中央氣象署預報，10月4日山陀兒颱風將逐漸減弱至熱帶性低氣壓，但是北部、東北部地區及馬祖仍有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門有局部短暫陣雨，降雨情形將逐漸緩和。
🟡放颱風假的標準
據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第4條風災項目，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或降雨量已致災或有致災之虞，或是遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課。
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