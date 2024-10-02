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▲柯震東（左）與春風私下擁有好交情。（圖／春風IG）

▲（圖／春風Threads）

▲柯震東發文虧春風，說自己要被超越了。（圖／柯震東Threads）

本土天團玖壹壹成員春風（洪瑜鴻）近來積極進軍大銀幕，去年（2023）以《請問，還有哪裡需要加強》入圍金馬、台北電影獎最佳新人，今年（2024）再度以《白衣蒼狗》入圍金馬最佳男配角獎，讓他嗨到狂發文6字慶祝，連好友柯震東都忍不住自虧要更努力，「我的金馬獎入圍次數快要被春風追過了。」今（2）日金馬獎公布入圍名單，「最佳男配角」入圍的有《默視錄》李康生、《餘燼》莫子儀、《角頭-大橋頭》施名帥，對上《小雁與吳愛麗》曾國城、《白衣蒼狗》春風（洪瑜鴻），春風在第一時間得知消息後，就興奮在Threads上發文，「我入圍金馬惹。」難掩激動心情，貼文一出，也引來將近5千人按讚。不僅如此，春風的好友柯震東也發文表示：「我要努力了，我的金馬獎入圍次數快要被春風追過了。」春風也不改搞笑本色回應：「我如果有你的這種俊俏五官，還需要入圍幹嘛。」春風再度入圍的消息也在網路上掀起熱議，「春風去年才剛入圍新演員耶，蛤？難道他真的是演技天才？」、「春風在《請問，還有哪裡需要加強》裡演的確實不錯。」春風本次入圍也開心直呼，「謝謝評審，能與這些正港猛的同框，已經是莫大榮幸，也感恩大家我愛你們。」事實上，春風和柯震東原本就交情不錯，在《黑的教育》、《請問，還有哪裡需要加強》中陸續合作，總是會毫不猶豫力挺對方的作品，足見兩人之間的好感情。