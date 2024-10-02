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美國週三（2）接連碰上副總統辯論、美東碼頭工人罷工以及伊朗對以色列發射將近200枚飛彈等重大事件，美股主要指數開低走低，道瓊早盤跌逾百點，在擔心以色列可能鎖定伊朗境內的石油設施或戰略要地報復之際，國際油價隨之上揚。至截稿前，道瓊工業指數報41971點，跌185點或0.44%，那斯達克綜合指數跌逾 100 點或近 0.6%，標普 500 指數跌近 0.5%，費城半導體指數跌近 0.1%；國際油價部分，紐約原油期貨現時每桶報72.2美元，升2.37美元或3.39%；倫敦布蘭特期油報75.78美元，升2.22美元或3.03%。受到中東緊張局勢影響，美股開盤前主要指數期貨下跌，市場仍處觀望狀態，但對地緣政治擔憂明顯已取代了美國央行寬鬆政策的樂觀情緒，投資人擔憂以色列對伊朗導彈襲擊的報復以及美東碼頭工人將衝擊全球供應鏈與油價。此外，在美國經濟數據方面，有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國9月民間企業增聘員工人數增加14.3萬人，不僅多於經濟學家預期的12.4萬人，也比8月上修後的10.3萬人還多，顯示勞動市場仍保有韌性。