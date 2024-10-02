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▲阿跨面專輯《心》一舉入圍金音創作獎的5大獎項。（圖／少年家有限公司提供）

選秀節目《大嘻哈時代2》冠軍阿跨面以道地的台語氣口跟融合嘻哈搖滾的創作風格，被譽為「嘻哈茄子蛋」。而日前推出新曲〈心竭〉，近來他還邀請到已經休團2年「茄子蛋」吉他手謝耀德（阿德）、蔡鎧任（阿任）共同創作，且2位前輩力挺到底，還在〈心竭〉MV中飾演幫派老大，而阿跨面則在裡面是演2位老大的愛將。年初才釋出的歌曲〈心竭〉，講述阿跨面在透過《大嘻哈時代2》獲得名氣與掌聲後，所遭遇到的人際關係與心境變化，譬如在心之所向與外界期待間的拉扯，以及面對生活改變所產生的壓力、孤獨與疲憊。這次編曲流露濃濃80年代搖滾風格，融合復古合成器音色，與吉他手阿德、阿任狂放不羈的彈奏，歌曲後半段大飆吉他Solo，讓人聽起來十分過癮，強烈的故事性與意境深深地令人沉醉其中，網友也直呼「聽到鼻酸！」而這次〈心竭〉MV，阿跨面也找來曾與Trash、八三夭、邱鋒澤、蕭秉治等歌手合作的王孝玨執導，〈心竭〉MV在劇情或畫面風格都深受古惑仔系列的影響，描述一位為了與兄弟完成夢想的亡命之徒，不惜以身犯險，進行一場膽大妄為的搶劫案，卻在過程中惹怒了由阿德與阿任飾演的黑幫老大。而身為兩位老大愛將的阿跨面，在最後關鍵時刻，親手了結了這位亡命之徒生命的同時，卻被2人單純的夢想所打動，結局強而有力、令人心碎。此外，阿跨面憑藉首張專輯《心》，一舉入圍第15屆金音創作獎的5項大獎，包含最佳專輯獎、最佳創作歌手獎、最佳新人獎、最佳嘻哈歌曲獎、最佳嘻哈專輯獎等，成為本屆入圍名單大贏家之一。對於本次好成績，阿跨面謙虛表示，很開心但也淡然，對自己十分有信心，「現在沒什麼心得，等得獎了才會有心得。」