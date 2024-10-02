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▲新竹市警察局警官涉電玩收賄案犯罪組織圖1。（圖／新竹地檢署提供）

▲新竹市警察局警官涉電玩收賄案犯罪組織圖2。（圖／新竹地檢署提供）

▲同為退休員警、在新竹市議會擔任秘書的彭男，透過在新竹市政府產發處任職的孫姓妻子，得知聯合稽查時間後，提前將訊息洩露給業者。新竹市警察局警官涉電玩收賄案犯罪組織圖3。（圖／新竹地檢署提供）

新竹市警局保安科祕書宋瑞展涉嫌收受賭博電玩業者賄賂，今年6月遭羈押，新竹地檢署今（2）依貪污治罪條例、賭博、洩密等罪，起訴宋瑞展及荃冠賭博集團劉姓負責人等17人，建請法院從重量刑，並依法聲請沒收犯罪所得12億餘元。起訴書指出，劉男旗下共有6間電子遊戲場，分別為荃冠電子遊戲場、經國電子遊戲場、蝙蝠俠電子遊戲場、菲利貓電子遊戲場、寶萊納電子遊戲場、金山電子遊戲場，為使賭場經營順利，自110年10月間起延攬新竹市退休員警陸秋煌、阮豐進、彭武賢、彭學雷擔任股東共同參與經營，分別入股6家電子遊藝場，並按月領取分紅。截至113年4月止，劉男在6間電子遊樂場共擺設422台機台，平均月盈餘4082萬8290元，所得合計12億2484萬8700元。為避免賭博場所遭查緝，劉男還每月交付38萬元「公關費」予宋瑞展，當中分給督察科10萬元、行政科15萬元及勞務費13萬元作為打點，盼提前得知查緝賭博專案排程，並以「採購IC板」會計項目按月作帳，藉此掩藏行賄款項。迄查獲日止，宋瑞展共收受31個月，合計總額1178萬元。檢方認為，劉男等人長期以集團式管理經營數間賭博性電子遊戲場，買通市府權責單位稽查人員、賄絡司法警察機關人員，致使國家管控機制全面失靈，對社會治安造成莫大危害，均請法官從重量處不得易科罰金之刑度，並查扣犯罪所得12億2484萬8700元。而宋瑞展身為警職人員，竟淪為賭博業者「旗手」，從中獲取每月數十萬元賄賂，嚴重危害國家行政的廉潔性，更嚴重腐蝕國民對於公務員不可收買性及執行公務依法行政之信賴，應請從重量刑。另就宋瑞展續行羈押部分，法院考量宋涉犯貪汙治罪條例10年以上重罪，且屢次供述內容有出入，加上宋位居警界高位，子女均在海外，恐有逃亡之虞，今日下午裁定延押2個月。