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▲「詹家姊妹」詹詠然／詹皓晴在台北世大運奪下女雙金牌。（圖／詹詠然臉書）

中國網球公開賽今（2）日持續進行賽事，詹皓晴首輪面對台灣女將吳芳嫺與挪威愛克里（Ulrikke Eikeri）組合的挑戰，結果詹皓晴組合以直落2順利晉級，加上女雙16強對手西班牙的巴多薩（PaulaBadosa）與捷克的穆霍娃（Karolina Muchova）選擇棄賽，讓「台俄聯軍」直接晉級4強。而在今天進行的女雙16強，斯洛伐克米哈利科娃（Tereza Mihalikova）與英國尼柯爾斯（OliviaNicholls）以7:6（7:5）、3:6、11:9擊敗大會頭號種子加拿大達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski）與紐西蘭羅莉芙（Erin Routliffe），將跟詹皓晴組合決戰。當年詹詠然因中暑而棄賽混雙，而她的搭檔正是謝淑薇的弟弟謝政鵬。謝淑薇對此極為不滿，並質疑詹詠然刻意罷賽，引發風波。