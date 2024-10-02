中國網球公開賽今（2）日持續進行賽事，台灣網球女將詹皓晴與俄羅斯搭檔庫德梅托娃（Veronika Eduardovna Kudermetova）挺進中國公開賽的女雙8強，今天確定力拚4強門票的對手為斯洛伐克泰雷扎·米哈里科娃（Tereza Mihalíková）與英國女將尼柯爾斯（Olivia Nicholls）。Olivia Nicholls過去曾來台灣參加過2017年台北世大運女雙賽事，對於詹皓晴應該不陌生，而Mihalíková去年澳網女雙曾打到第三輪。
中國網球公開賽 詹皓晴為台灣希望
在參加完巴黎奧運後，「詹家姊妹」詹詠然最後一次奧運無憾，而妹妹詹皓晴持續挑戰大滿貫賽事，這次中國網球公開賽屬於世界女子職業網球協會（WTA）千分等級，去年勇奪女雙亞軍的台灣女將詹皓晴與庫德梅托娃在本屆賽事名列女雙第7種子。
詹皓晴首輪面對台灣女將吳芳嫺與挪威愛克里（Ulrikke Eikeri）組合的挑戰，結果詹皓晴組合以直落2順利晉級，加上女雙16強對手西班牙的巴多薩（PaulaBadosa）與捷克的穆霍娃（Karolina Muchova）選擇棄賽，讓「台俄聯軍」直接晉級4強。
而在今天進行的女雙16強，斯洛伐克米哈利科娃（Tereza Mihalikova）與英國尼柯爾斯（OliviaNicholls）以7:6（7:5）、3:6、11:9擊敗大會頭號種子加拿大達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski）與紐西蘭羅莉芙（Erin Routliffe），將跟詹皓晴組合決戰。
Olivia Nicholls過去曾來台灣參加過2017年台北世大運女雙賽事，當年詹詠然因中暑而棄賽混雙，而她的搭檔正是謝淑薇的弟弟謝政鵬。謝淑薇對此極為不滿，並質疑詹詠然刻意罷賽，引發風波。
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在參加完巴黎奧運後，「詹家姊妹」詹詠然最後一次奧運無憾，而妹妹詹皓晴持續挑戰大滿貫賽事，這次中國網球公開賽屬於世界女子職業網球協會（WTA）千分等級，去年勇奪女雙亞軍的台灣女將詹皓晴與庫德梅托娃在本屆賽事名列女雙第7種子。
詹皓晴首輪面對台灣女將吳芳嫺與挪威愛克里（Ulrikke Eikeri）組合的挑戰，結果詹皓晴組合以直落2順利晉級，加上女雙16強對手西班牙的巴多薩（PaulaBadosa）與捷克的穆霍娃（Karolina Muchova）選擇棄賽，讓「台俄聯軍」直接晉級4強。
而在今天進行的女雙16強，斯洛伐克米哈利科娃（Tereza Mihalikova）與英國尼柯爾斯（OliviaNicholls）以7:6（7:5）、3:6、11:9擊敗大會頭號種子加拿大達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski）與紐西蘭羅莉芙（Erin Routliffe），將跟詹皓晴組合決戰。
Olivia Nicholls過去曾來台灣參加過2017年台北世大運女雙賽事，當年詹詠然因中暑而棄賽混雙，而她的搭檔正是謝淑薇的弟弟謝政鵬。謝淑薇對此極為不滿，並質疑詹詠然刻意罷賽，引發風波。