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▲青木宣親引退，結束21年球員生涯，引退儀式上，鈴木一朗驚喜現身。（圖／養樂多官網）

▲青木宣親在2021年幫助養樂多隊重返榮耀，拿下他自己生涯第一次的日本一總冠軍，他當時也表示：「我就是為了這個（冠軍）才回來的。」（圖／養樂多官網）

青木宣親引退！日職東京養樂多燕子隊今（2）日在明治神宮球場遭遇東洋廣島鯉魚隊，最終養樂多以5:3贏球，42歲的青木在今晚舉行引退賽，結束21年的職棒生涯。他以先發第一棒、中外野手身分上場，4打數2安打，而這也是他最熟悉的位置。青木宣親生涯拿過3次打擊王、美日通算打擊率.305、2,730支安打(日職：1,956；大聯盟：774)，看到鈴木一朗的影片，他忍不住落淚。一朗表示：「若是你跟我同樣條件在同樣的時代對決，誰可以敲出比較多安打？青木是那種會讓人這樣想像的打者。」42歲的青木宣親，已經是球界最年長球員，一朗說：「他是我為數較少，一直都沒有改變的可愛的後輩，在休賽季的時間有空的話，請在球場跟我相遇，我們一起傳接球吧。」一朗最後也說：「那麼最後，要快點喔！辛苦了」這也讓青木宣親狂落淚，事實上青木跟一朗一起打過2次經典賽，是日本棒球傳奇球星。青木在引退宣言也說：「一朗桑，快點決定是什麼我不太清楚，但我會哭，我真的會哭的，畢竟是打了21年的棒球。」青木感謝隊友、球迷還有支持他的家人妻子，以及養樂多球團，全隊穿上23號球衣，並在球迷高喊「青木」的歡呼聲中，結束職棒生涯。一郎先生，我不知道我是否可以立即做出決定，但我只是說出我的想法。這一刻終於來了。我謹向所有球迷和所有參與球隊的人表示衷心的感謝，感謝你們為我們帶來如此盛大的表演。感謝所有留下到最後的廣島鯉魚隊球迷以及所有參與的人。不知不覺，我已經成為職業選手21年了，我完全沉浸在其中。宣布退役後，我很高興看到各隊成員舉行了溫馨的儀式。這些都是無可取代的回憶。我成為職業選手已經21年了，我受到很多人的照顧，我的生活方式沒有錯。我感謝所有幫助我的人。非常感謝。非常感謝一直以來對我的信任的父母，也非常感謝一直以來對我疲憊的身體進行治療的院長。還有我勤奮的妻子佐知。謝謝你一直在我身邊。如果沒有佐知，我不可能繼續打棒球到現在。感謝您在我感到沮喪時傾聽我的聲音並且鼓勵著我。還有感謝我的兩個孩子。跟我說「打得好」，爸爸很高興，也盡力了。感謝您們一直以來的支持。（看台上有個球迷喊：「別哭。」）我要哭了。我會哭喔。我打棒球已經 21 年了。我會哭出來的。從美國回來後，被這些好隊友圍繞，讓我感到很充實。能被這些朋友們包圍並這樣引退，我真的很高興。非常感謝。對於一直以來支持我們的粉絲們，非常感謝你們的熱情支持。請支持我喜歡的這支棒球隊。我們會相見的。非常感謝大家。出生年月日：1982年1月5日（42歲）身高體重：175公分、80公斤出生地：日本宮崎縣最高學歷：早稻田大學日職選秀：2003年第四指名加入養樂多經歷：2005、2010年生涯2度200安打2011年轉戰大聯盟2006、2009年經典賽日本隊世界冠軍成員