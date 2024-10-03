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▲山陀兒颱風經長時間龜速後，終於要登陸台灣，不過一登陸就將面對護國神山的挑戰。（圖／中央氣象署）

▲山陀兒颱風雖然會被地形嚴重破壞，但仍會替台灣帶來強風驟雨。（圖／中央氣象署）

▲2001年的輕颱潭美，也曾在登陸後，環流被中央山脈大肆破壞，不到幾小時就失去颱風身份。（圖／中央氣象署）

速度極慢、讓台灣人等了又等的山陀兒颱風（Krathon，泰國提供），，降為「熱帶性低氣壓」，這樣的轉變歷史罕見，過去也只有2001年的「潭美颱風」有實際案例，不過當時潭美仍以輕颱之姿重創南台灣。回顧山陀兒颱風的一生，9月底生成後以正常速度移動到台灣東南側時，。期間山陀兒颱風曾一度轉為強颱，讓即將被襲擊的南台灣瑟瑟發抖，但情況突然轉變。氣象署技正林秉煜指出，山陀兒颱風在台灣西南部近海時，雖然海溫偏暖，但和發育期不同的是，，逆時針旋轉的環流沒有能量補充，反而還從北方及中國大陸引進一大堆乾空氣，加上山陀兒陷入沒有明顯導引系統的「鞍型場」，山陀兒颱風非常折磨人，北轉時間、登陸時間、風雨影響時間、遠離時間一次又一次的延宕，導致許多民眾就算停班停課，也充斥著的滿滿疑惑。昨（2）日山陀兒颱風終於完成北轉，氣象署也預估今天上半天登陸，但中心登陸後，山陀兒颱風眼前就是和台灣人一樣等待多時的「護國神山」，雖然山陀兒會嘗試落跑，沿著西半部北上，但林秉煜強調，它的林秉煜提醒，減弱快速的山陀兒，還是會有強風豪雨，，今天晚上颱風持續減弱、北上，南台灣降雨趨緩，但北台灣、宜花依舊在降雨。此外，2001年的輕颱潭美，在7月初台灣東南方生成後，快速向西北移動，，不過當時潭美引進旺盛「西南氣流」，高雄降下豪雨、嚴重淹水，全台有5人死亡。山陀兒颱風則是10月影響，環境不適合引進西南氣流。