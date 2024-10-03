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2024MLB美國職棒大聯盟季後賽今（3）日繼續展開外卡系列賽，首先登場的是2點30分開打的底特律老虎與休士頓太空人之戰，接著4點半上演堪薩斯皇家對決巴爾的摩金鶯，7點半登場的對戰組合為紐約大都會對戰密爾瓦基釀酒人，壓軸賽事為8點30分的亞特蘭大勇士出戰聖地牙哥教士隊。大聯盟外卡系列賽採取3戰2勝制，以爭奪分區系列賽的門票，目前老虎、皇家、大都會和教士隊皆取得1勝聽牌優勢，意味著太空人、金鶯、釀酒人和勇士必須在今日扳回一城，否則將遭到淘汰。美聯方面，若老虎隊順利晉級，分區系列賽將對上美聯中區死敵克里夫蘭守護者，另一邊如果皇家順利晉級，將碰上美聯第一種子、美東區龍頭紐約洋基隊；至於國聯方面，假設大都會淘汰釀酒人，分區系列戰將迎戰國東區老對手費城費城人，而教士若順利晉級，分區系列賽對手將是國聯第一種子、國東區冠軍洛杉磯道奇隊。紐約洋基 - 94勝68敗,美聯東區冠軍克里夫蘭守護者 - 92勝69敗,美聯中區冠軍休士頓太空人 - 88勝73敗,美聯西區冠軍巴爾的摩金鶯 - 91勝71敗,美聯外卡一堪薩斯市皇家 - 86勝76敗,美聯外卡二（例行賽與老虎對戰7勝6敗）底特律老虎 - 86勝76敗,美聯外卡三（例行賽與皇家對戰6勝7敗）洛杉磯道奇 - 98勝64敗,國聯西區冠軍費城費城人 - 95勝67敗,國聯東區冠軍密爾瓦基釀酒人 - 93勝69敗,國聯中區冠軍聖地牙哥教士 - 93勝69敗,國聯外卡一亞特蘭大勇士 - 89勝73敗,國聯外卡二（例行賽與大都會對戰7勝6敗）紐約大都會 - 89勝73敗,國聯外卡三（例行賽與勇士對戰6勝7敗）外卡賽將從10月2日開始至4日，緊接著分區系列賽為10月5日至12日，聯盟冠軍系列賽則是10月13日至10月22日，世界大賽10月25日至11月2日。10月2日至4日 - 三戰兩勝制。10月5日至12日 - 五戰三勝制。10月13日至22日 -七戰四勝制。從10月25日至11月2日 - 七戰四勝制。電視頻道：緯來體育台、DAZN、華視、東森電視台、中華電信MOD愛爾達體育台。線上平台：愛爾達電視、Hami Video、MLBTV。