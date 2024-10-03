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以色列軍方此前針對真主黨發動「有限、局部和有針對性」的地面行動，以軍在今天的報告指出，這起行動的目的是打擊由伊朗支持的武裝組織真主黨，但在與黎巴嫩的交戰中，如今已有8名以色列士兵陣亡，這也是以色列部隊跨越國界以來的首次傳出損失。以色列軍方聲明指出，其中一名陣亡的士兵是22歲的上尉奧斯特（Eitan Itzhak Oster），他在黎巴嫩的戰鬥過程中陣亡。這是自以色列部隊跨越國界以來的首名損失。在最新的消息當中又傳出，另有7名士兵也在隨後的戰鬥中不幸喪生。以色列軍方進一步報告稱，他們增派了來自第36師的常規步兵和裝甲部隊，包括戈拉尼旅、第188裝甲旅和第6步兵旅，表明此次行動的規模超越了早期的有限突擊。真主黨方面則宣稱，在黎巴嫩邊境城鎮馬魯恩拉斯（Maroun al-Ras）附近與以色列軍隊發生了激烈衝突，並向以色列境內的軍事哨所發射火箭彈。黎巴嫩衛生部在最新消息中指出，截止周二中午統計，以色列空襲黎巴嫩全境已經造成約95人死亡，172人受傷。當地官員稱，過去兩週黎巴嫩已有1,000多人喪生，目前可能有多達上百萬人流離失所。