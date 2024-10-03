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▲WTT中國大滿貫賽女單16強，台灣女單好手鄭怡靜出戰中國地主選手王曉彤，全力爭取8強門票。（圖／中華奧會提供）

世界桌球職業大聯盟（WTT）最高級別的大滿貫賽事之一，2024年WTT中國大滿貫今年首次在中國舉行，賽事於9月26日至10月6日在北京舉行，《NOWnews今日新聞》特別為讀者整理相關資訊，一起為台灣選手加油，男單16強高承睿將於今日上午11點35分出戰丹麥好手Anders Lind，女單16強方面，台灣一姊鄭怡靜將在晚間7點45分對戰中國地主選手王曉彤，高承睿與鄭怡靜都將力拚單打8強門票。11:35｜男單16強 丹麥 Anders Lind vs. 高承睿19:45｜女單16強 中國 王曉彤 vs. 鄭怡靜11:00｜男／女子雙打四強11:00｜男／女子單打八強18:00｜男／女子單打八強18:00｜混合雙打決賽**13:00｜男子雙打決賽13:00｜女子單打四強18:00｜男子單打四強18:00｜女子雙打決賽18:00｜男／女子單打決賽中華電信MOD 202頻道愛爾達體育1台愛爾達體育2台愛爾達體育3台Hami Video（需帳號登入）愛爾達體育1、2、3台World Table Tennis官方YouTube頻道冠軍：2,000點亞軍：1,400點四強：700點八強：350點單打第3輪：175點單打第2輪：90點單打第1輪：20點雙打第2輪：175點