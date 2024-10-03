世界桌球職業大聯盟（WTT）最高級別的大滿貫賽事之一，2024年WTT中國大滿貫今年首次在中國舉行，賽事於9月26日至10月6日在北京舉行，《NOWnews今日新聞》特別為讀者整理相關資訊，一起為台灣選手加油，男單16強高承睿將於今日上午11點35分出戰丹麥好手Anders Lind，女單16強方面，台灣一姊鄭怡靜將在晚間7點45分對戰中國地主選手王曉彤，高承睿與鄭怡靜都將力拚單打8強門票。
📅 比賽時間：2024年9月26日－10月6日
📍 比賽地點：中國北京市石景山區首鋼園
📖 最新賽程賽況
10月3日：
11:35｜男單16強 丹麥 Anders Lind vs. 高承睿
19:45｜女單16強 中國 王曉彤 vs. 鄭怡靜
10月4日：
11:00｜男／女子雙打四強
11:00｜男／女子單打八強
18:00｜男／女子單打八強
18:00｜混合雙打決賽**
10月5日：
13:00｜男子雙打決賽
13:00｜女子單打四強
18:00｜男子單打四強
18:00｜女子雙打決賽
10月6日：
18:00｜男／女子單打決賽
📺 轉播與直播資訊
電視轉播
中華電信MOD 202頻道
愛爾達體育1台
愛爾達體育2台
愛爾達體育3台
網路直播
Hami Video（需帳號登入）
愛爾達體育1、2、3台
World Table Tennis官方YouTube頻道
即時比分
WTT官方網站
WTT中國大滿貫官方網站
💰 賽事總獎金：200萬美元
🏆 賽事積分
冠軍：2,000點
亞軍：1,400點
四強：700點
八強：350點
單打第3輪：175點
單打第2輪：90點
單打第1輪：20點
雙打第2輪：175點
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📍 比賽地點：中國北京市石景山區首鋼園
📖 最新賽程賽況
10月3日：
11:35｜男單16強 丹麥 Anders Lind vs. 高承睿
19:45｜女單16強 中國 王曉彤 vs. 鄭怡靜
10月4日：
11:00｜男／女子雙打四強
11:00｜男／女子單打八強
18:00｜男／女子單打八強
18:00｜混合雙打決賽**
10月5日：
13:00｜男子雙打決賽
13:00｜女子單打四強
18:00｜男子單打四強
18:00｜女子雙打決賽
10月6日：
18:00｜男／女子單打決賽
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💰 賽事總獎金：200萬美元
🏆 賽事積分
冠軍：2,000點
亞軍：1,400點
四強：700點
八強：350點
單打第3輪：175點
單打第2輪：90點
單打第1輪：20點
雙打第2輪：175點