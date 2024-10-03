世界桌球職業大聯盟（WTT）最高級別的大滿貫賽事之一，2024年WTT中國大滿貫今年首次在中國舉行，賽事於9月26日至10月6日在北京舉行，《NOWnews今日新聞》特別為讀者整理相關資訊，一起為台灣選手加油，男單16強高承睿將於今日上午11點35分出戰丹麥好手Anders Lind，女單16強方面，台灣一姊鄭怡靜將在晚間7點45分對戰中國地主選手王曉彤，高承睿與鄭怡靜都將力拚單打8強門票。

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📅 比賽時間：2024年9月26日－10月6日

📍 比賽地點：中國北京市石景山區首鋼園

📖 最新賽程賽況

10月3日：
11:35｜男單16強  丹麥 Anders Lind vs. 高承睿
19:45｜女單16強  中國 王曉彤 vs. 鄭怡靜

10月4日：
11:00｜男／女子雙打四強
11:00｜男／女子單打八強
18:00｜男／女子單打八強
18:00｜混合雙打決賽**

10月5日：
13:00｜男子雙打決賽
13:00｜女子單打四強
18:00｜男子單打四強
18:00｜女子雙打決賽

10月6日：
18:00｜男／女子單打決賽

📺 轉播與直播資訊

電視轉播
中華電信MOD 202頻道
愛爾達體育1台
愛爾達體育2台
愛爾達體育3台

網路直播
Hami Video（需帳號登入）
愛爾達體育1、2、3台
World Table Tennis官方YouTube頻道

即時比分

WTT官方網站

WTT中國大滿貫官方網站

💰 賽事總獎金：200萬美元

🏆 賽事積分
冠軍：2,000點
亞軍：1,400點
四強：700點
八強：350點
單打第3輪：175點
單打第2輪：90點
單打第1輪：20點
雙打第2輪：175點

▲WTT中國大滿貫賽女單16強，台灣女單好手鄭怡靜出戰中國地主選手王曉彤，全力爭取8強門票。（圖／中華奧會提供）
▲WTT中國大滿貫賽女單16強，台灣女單好手鄭怡靜出戰中國地主選手王曉彤，全力爭取8強門票。（圖／中華奧會提供）

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