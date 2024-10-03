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▲山陀兒颱風減弱相當多，颱風眼不再清晰，登陸後強度會掉更快，可能在今晚至明天凌晨降級為「熱帶性低氣壓」。（圖／中央氣象署）

▲山陀兒颱風雖然會被地形嚴重破壞，但仍會替台灣帶來強風驟雨。（圖／中央氣象署）

山陀兒颱風（Krathon，泰國提供）昨（2）日又經歷一段龜速移動的旅程，目前往東北移動，中央氣象署預估，今（3）日上半天會在南台灣登陸，登陸前山陀兒僅剩「中颱下限」或「輕颱」，進入台灣後受地形破壞，強度迅速減弱，；今天花東、南台灣白天降雨明顯，北台灣越晚風雨越有感。氣象署技正林秉煜說明，山陀兒颱風今天在台灣西南部沿海，往預估上半天登陸後，沿西半部北上。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇則表示，山陀兒颱風登陸後，會在6至12小時內快速減弱崩潰，甚至消散「找不到低層環流中心」。吳聖宇提及，根據經驗，強度快速減弱確實會發生，低層中心無法翻過中央山脈地形，只好沿著山脈西側緩慢北上，直到完全消散為止，如果減弱消散快的話，有可能今天深夜到明天清晨，山陀兒颱風的環流就不存在，連判定為熱帶性低氣壓可能都很勉強。林秉煜提醒，今天南部、花東的降雨持續，將會有豪雨等級以上的雨量出現，南台灣風雨會在入夜後，隨著山陀兒颱風北上趨緩，花東降雨空檔也會變多，明天白天，南部、花東就回到多雲到晴的天氣。吳聖宇則指出，台灣東北方外海，有「共伴效應」導致的鋒面，今天颱風山陀兒進入陸地，鋒面尾端可能較靠近北台灣，；氣象署也提醒，「基隆北海岸及大台北地區需持續注意降雨」。此外，吳聖宇強調，颱風本身帶來的強風，；「嘉義以北到北部沿海」，在颱風加上東北季風的影響下，仍持續有8至10級左右的強陣風。林秉煜也補充，在山陀兒颱風影響期間，「花東、南部平地和山區、中部山區、東北部山區」會有「豪雨等級以上」的雨量，由於西南部沿海有許多都會區，「務必嚴防可怕的瞬間強陣風。」屆時氣象署也會在1至2小時前，對特定地區發布「強風告警」國家警報。