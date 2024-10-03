山陀兒颱風（Krathon，泰國提供）昨（2）日又經歷一段龜速移動的旅程，目前往東北移動，中央氣象署預估，今（3）日上半天會在南台灣登陸，登陸前山陀兒僅剩「中颱下限」或「輕颱」，進入台灣後受地形破壞，強度迅速減弱，可能在今晚至明（4）日凌晨降級為「熱帶性低氣壓」；今天花東、南台灣白天降雨明顯，北台灣越晚風雨越有感。
山陀兒颱風路徑大致確定 強度不斷衰弱
氣象署技正林秉煜說明，山陀兒颱風今天在台灣西南部沿海，往「嘉義、台南或高雄」的陸地移動，預估上半天登陸後，沿西半部北上。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇則表示，山陀兒颱風登陸後，會在6至12小時內快速減弱崩潰，甚至消散「找不到低層環流中心」。
吳聖宇提及，根據經驗，強度快速減弱確實會發生，低層中心無法翻過中央山脈地形，只好沿著山脈西側緩慢北上，直到完全消散為止，如果減弱消散快的話，有可能今天深夜到明天清晨，山陀兒颱風的環流就不存在，連判定為熱帶性低氣壓可能都很勉強。
颱風山陀兒雨勢「最兇猛時段」 今天南台灣小心了
林秉煜提醒，今天南部、花東的降雨持續，將會有豪雨等級以上的雨量出現，南台灣風雨會在入夜後，隨著山陀兒颱風北上趨緩，花東降雨空檔也會變多，明天白天，南部、花東就回到多雲到晴的天氣。
吳聖宇則指出，台灣東北方外海，有「共伴效應」導致的鋒面，今天颱風山陀兒進入陸地，鋒面尾端可能較靠近北台灣，中部以北、東北部的降雨會比昨天增多，山區有機會出現較大累積雨量；氣象署也提醒，「基隆北海岸及大台北地區需持續注意降雨」。
山陀兒颱風不只雨要注意 風力可能更可怕
此外，吳聖宇強調，颱風本身帶來的強風，預期會集中在嘉義以南到屏東、恆春半島及台東一帶，尤其是「南高屏沿海」，今天颱風登陸時，可能有12級或以上的強陣風；「嘉義以北到北部沿海」，在颱風加上東北季風的影響下，仍持續有8至10級左右的強陣風。
林秉煜也補充，在山陀兒颱風影響期間，「花東、南部平地和山區、中部山區、東北部山區」會有「豪雨等級以上」的雨量；颱風登陸前約2小時，強風區會進入台灣陸地，並刮起10級以上強風，南台灣登陸點附近更是會出現14級左右的強陣風，由於西南部沿海有許多都會區，「務必嚴防可怕的瞬間強陣風。」屆時氣象署也會在1至2小時前，對特定地區發布「強風告警」國家警報。
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氣象署技正林秉煜說明，山陀兒颱風今天在台灣西南部沿海，往「嘉義、台南或高雄」的陸地移動，預估上半天登陸後，沿西半部北上。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇則表示，山陀兒颱風登陸後，會在6至12小時內快速減弱崩潰，甚至消散「找不到低層環流中心」。
吳聖宇提及，根據經驗，強度快速減弱確實會發生，低層中心無法翻過中央山脈地形，只好沿著山脈西側緩慢北上，直到完全消散為止，如果減弱消散快的話，有可能今天深夜到明天清晨，山陀兒颱風的環流就不存在，連判定為熱帶性低氣壓可能都很勉強。
颱風山陀兒雨勢「最兇猛時段」 今天南台灣小心了
林秉煜提醒，今天南部、花東的降雨持續，將會有豪雨等級以上的雨量出現，南台灣風雨會在入夜後，隨著山陀兒颱風北上趨緩，花東降雨空檔也會變多，明天白天，南部、花東就回到多雲到晴的天氣。
吳聖宇則指出，台灣東北方外海，有「共伴效應」導致的鋒面，今天颱風山陀兒進入陸地，鋒面尾端可能較靠近北台灣，中部以北、東北部的降雨會比昨天增多，山區有機會出現較大累積雨量；氣象署也提醒，「基隆北海岸及大台北地區需持續注意降雨」。
山陀兒颱風不只雨要注意 風力可能更可怕
此外，吳聖宇強調，颱風本身帶來的強風，預期會集中在嘉義以南到屏東、恆春半島及台東一帶，尤其是「南高屏沿海」，今天颱風登陸時，可能有12級或以上的強陣風；「嘉義以北到北部沿海」，在颱風加上東北季風的影響下，仍持續有8至10級左右的強陣風。
林秉煜也補充，在山陀兒颱風影響期間，「花東、南部平地和山區、中部山區、東北部山區」會有「豪雨等級以上」的雨量；颱風登陸前約2小時，強風區會進入台灣陸地，並刮起10級以上強風，南台灣登陸點附近更是會出現14級左右的強陣風，由於西南部沿海有許多都會區，「務必嚴防可怕的瞬間強陣風。」屆時氣象署也會在1至2小時前，對特定地區發布「強風告警」國家警報。
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