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第15屆亞太業餘錦標賽將在日本太平洋俱樂部御殿場球場正式開桿。本屆賽事為72洞比桿賽，共40個國家和地區的120位球手得到參賽邀請。賽場太平洋俱樂部御殿場球場，標準桿70桿，球道全長7217碼。經過36洞比拼，排名前60位（含並列）的球手獲得晉級，進入到週末比賽，爭取最終的榮譽。本屆賽事，台灣軍團共六人參賽，目前在休士頓大學讀大二的陳季群，因為校隊行程，週二深夜才抵達酒店。週三來到賽場練球，他表示感覺跟之前在日本比赛球场蛮相似，「树很多也很高，球场比较窄，需要打得聪明。」這是陳季群第四次參加亞太業餘錦標賽，他覺得這是每年自己參與的最盛大的一場比賽，「本屆賽事我最開心的是在離家很近的地方舉行，我爸媽也會來到賽場看我比賽，協會派出的服務團隊裡有一位是我的教練，所以這讓我更加期待自己本週的表現！」16歲的謝承洧去年在澳洲墨爾本的首秀表現不錯，當時他獲得了並列第21名。本次來到第15屆亞太業餘錦標賽，他也期待能夠有進步。他目前正在讀高二，現在已經憑藉高爾夫球上的成績獲得了亞利桑那州立大學高爾夫校隊的口頭邀約，準備2026年正式入學。亞太業餘錦標賽由亞太高爾夫聯合會(APGC)、R&A 和美國名人賽共同創立於2009 年，旨在進一步發展亞太地區的業餘高爾夫運動。今年賽事冠軍在保持業餘身份的情況下，將收到參加2025年美國名人賽和第 153 屆英國公開賽的邀請，亞軍將獲得參加英國公開賽最終資格賽資格。創立14年來，它為一些世界頂級球手提供了跳板，松山英樹、史密斯之外，還有卡梅隆·戴維斯(Cameron Davis)、瑞恩·福克斯(Ryan Fox)、金時沅(Si Woo Kim)、小平智(Satoshi Kodaira)、李京勳(Kyoung-Hoon Lee)、李旻宇(Min Woo Lee)、中島啓太(Keita Nakajima)和潘政琮( C.T. Pan)等。從亞太業餘錦標賽走出來的球手迄今在美巡賽上贏得了27個冠軍，在世界各大巡回賽上贏得130多場賽事。