我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟（MLB）美聯外卡系列賽，底特律老虎握有1勝聽牌優勢，今（3）日繼續作客休士頓太空人，儘管7局下一度被太空人扳平比數，但8局上老虎靠著暴投攻下超前分，接著代打Andy Ibanez建功，掃出清壘二壘安打，一人貢獻3分打點，終場老虎以5：2擊退太空人，順利挺進美聯分區系列賽。此戰前5局形成投手戰，老虎採投手車輪戰方式應戰，太空人Hunter Brown則是有效封鎖老虎打線。戰況在6局上出現變化，老虎開路先鋒Parker Meadows擊出陽春全壘打，幫助老虎先馳得點，以1：0領先太空人。7局下太空人吹起反攻號角，Pena、Dubon連續安打攻佔得點圈，隨後Singleton趁著野手選擇站上一壘，老虎守備發生失誤，讓太空人一舉攻下2分，反倒以2：1反超前。不過，太空人領先時間沒有太久，8局上老虎連續2支安打攻佔得點圈，接著Ryan Pressly出現暴投，老虎兵不血刃追成2：2平手，隨後在滿壘情況下，Ibanez代打上陣立即建功，擊出清壘二壘安打，一棒打回3分，也為老虎奠定勝基，終場便以3分之差淘汰太空人。老虎隊在今日擊敗太空人後，順利挺進分區系列賽，下一個系列賽將對上美聯中區死敵克里夫蘭守護者。美聯分區賽將於10月5日至12日進行，賽制採5戰3勝制。