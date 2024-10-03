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▲山陀兒颱風預計在今（3）日上午從台南、嘉義、高雄一帶登陸，隨後沿著西半部北上。（圖/中央氣象署）

▲山陀兒颱風最新風雨預估，全台降雨週五（4）日才會趨緩。（圖/中央氣象署）

▲山陀兒颱風將在今（3）日上午從南部登陸，中央氣象署發布最新豪大雨特報。（圖/中央氣象署）

▲10月3日全台停班停課，10月4日是否會停班停課，今天晚上將由各縣市政府決定宣布。（圖／NOWnews社群中心製）

山陀兒颱風（Krathon）滯留台灣附近多日，，雖然強度已經減弱許多，但民眾防颱作業還是不能大意！山陀兒颱風登陸後將沿著西半部北上，結構將陸續被許多山脈摧殘，，近中心最大風速每秒38公尺，相當於13級風，瞬間最大陣風每秒48公尺，相當於15級風；七級平均暴風半徑200公里，十級平均暴風半徑60公里。中央氣象署表示，天氣風險公司職人「吳聖宇」提到，從目前預報模式來看，中央氣象署預估，，儘管登陸之後強度迅速減弱，氣象署說，，直到今天晚間或者4日清晨，中南部才會趨緩；但：屏東縣山區、臺東縣：基隆北海岸、臺北市山區、基隆市、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣山區：新北市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣、花蓮縣、蘭嶼綠島、澎湖縣：桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市山區、彰化縣、南投縣📍基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣