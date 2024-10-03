山陀兒颱風（Krathon）滯留台灣附近多日，終於在今（3）日上半天會在「嘉義、台南或高雄」一帶登陸，雖然強度已經減弱許多，但民眾防颱作業還是不能大意！山陀兒颱風登陸後將沿著西半部北上，結構將陸續被許多山脈摧殘，並在深夜或明（4）日凌晨在台灣上空變成「熱帶性低氣壓」，中央氣象署也針對花東、南部等多地區發布豪雨特報，北台灣則是越晚要越注意強大雨勢！
山陀兒颱風倒數撲台！預計登陸時間、位置一次看
山陀兒颱風在今天清晨5時30分，中心位置在高雄西南方約60公里之處，以每小時8轉4公里緩慢速度，向北北西東前行，近中心最大風速每秒38公尺，相當於13級風，瞬間最大陣風每秒48公尺，相當於15級風；七級平均暴風半徑200公里，十級平均暴風半徑60公里。
中央氣象署表示，今（3）日上半天，山陀兒就會以「較弱的中颱」或者是「輕度颱風」從嘉義、台南或高雄登陸，隨後沿著西半部北上。天氣風險公司職人「吳聖宇」提到，從目前預報模式來看，山陀兒颱風在登陸後6至12小時內就會快速減弱、崩潰，甚至消散到找不到低層環流中心。
山陀兒颱風登陸4縣市嚴防豪大雨！風雨時程、最新路徑整理
中央氣象署預估，山陀兒今天上半天將以較弱的中颱或輕颱強度侵襲西南部地區，清晨到白天風雨持續顯著，儘管登陸之後強度迅速減弱，但嘉義、台南、高雄、屏東需嚴防短時強降雨、12級以上致災性強陣風；基隆北海岸及大台北地區，則需注意東北季風與外圍環流交互作用影響，慎防風浪、颱風暴潮及海水倒灌。
氣象署說，山陀兒颱風從西南部地區登陸後，會順勢沿著西半部北上，南部雨勢都會相當明顯，直到今天晚間或者4日清晨，中南部才會趨緩；但迎風面的基隆北海岸、東半部和一些北部地區，屆時仍受環流及東北季風交互作用影響，有局部大雨或豪雨，全台灣降雨趨緩，必須等到週五（4）日的白天。
氣象署豪大雨特報、陸上強風特報警戒區、10/3停班停課縣市
⚠️豪雨特報
📍超大豪雨：屏東縣山區、臺東縣
📍大豪雨：基隆北海岸、臺北市山區、基隆市、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣山區
📍豪雨：新北市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣、花蓮縣、蘭嶼綠島、澎湖縣
📍大雨：桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市山區、彰化縣、南投縣
⚠️陸上強風特報
📍基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣
⚠️10月3日全台22縣市停班停課，週五是否還會停班停課，還有待各縣市政府晚間自行決定宣布。
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山陀兒颱風在今天清晨5時30分，中心位置在高雄西南方約60公里之處，以每小時8轉4公里緩慢速度，向北北西東前行，近中心最大風速每秒38公尺，相當於13級風，瞬間最大陣風每秒48公尺，相當於15級風；七級平均暴風半徑200公里，十級平均暴風半徑60公里。
中央氣象署表示，今（3）日上半天，山陀兒就會以「較弱的中颱」或者是「輕度颱風」從嘉義、台南或高雄登陸，隨後沿著西半部北上。天氣風險公司職人「吳聖宇」提到，從目前預報模式來看，山陀兒颱風在登陸後6至12小時內就會快速減弱、崩潰，甚至消散到找不到低層環流中心。
山陀兒颱風登陸4縣市嚴防豪大雨！風雨時程、最新路徑整理
中央氣象署預估，山陀兒今天上半天將以較弱的中颱或輕颱強度侵襲西南部地區，清晨到白天風雨持續顯著，儘管登陸之後強度迅速減弱，但嘉義、台南、高雄、屏東需嚴防短時強降雨、12級以上致災性強陣風；基隆北海岸及大台北地區，則需注意東北季風與外圍環流交互作用影響，慎防風浪、颱風暴潮及海水倒灌。
氣象署說，山陀兒颱風從西南部地區登陸後，會順勢沿著西半部北上，南部雨勢都會相當明顯，直到今天晚間或者4日清晨，中南部才會趨緩；但迎風面的基隆北海岸、東半部和一些北部地區，屆時仍受環流及東北季風交互作用影響，有局部大雨或豪雨，全台灣降雨趨緩，必須等到週五（4）日的白天。
氣象署豪大雨特報、陸上強風特報警戒區、10/3停班停課縣市
⚠️豪雨特報
📍超大豪雨：屏東縣山區、臺東縣
📍大豪雨：基隆北海岸、臺北市山區、基隆市、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣山區
📍豪雨：新北市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣、花蓮縣、蘭嶼綠島、澎湖縣
📍大雨：桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市山區、彰化縣、南投縣
⚠️陸上強風特報
📍基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣
⚠️10月3日全台22縣市停班停課，週五是否還會停班停課，還有待各縣市政府晚間自行決定宣布。
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